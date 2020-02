Sanremo 2020, Lewis Capaldi, le canzoni Someone You Loved e Before you go sono successi mondiali

Di Alberto Graziola giovedì 6 febbraio 2020

Lewis Capaldi al Festival di Sanremo 2020 nella terza serata di giovedì 6 febbraio

Aggiornamento: Lewis Capaldi sarà ospite giovedì 6 febbraio 2020 nella terza serata del Festival di Sanremo. Tra le sue canzoni più celebri e note al pubblico italiano non possiamo non citare Someone You Loved e Before you go.

Lewis Capaldi è il primo ospite ufficiale del Festival di Sanremo 2020.

Si torna, quindi, alla presenza di artisti stranieri nella nuova edizione della kermesse musicale che, quest'anno, vede Amadeus come conduttore e direttore artistico. Nelle precedenti annate, sotto la guida di Claudio Baglioni, c'era stata la decisione di concentrare super ospiti e ospiti che celebrassero, sul palco dell'Ariston, la loro carriera di successo (con qualche promozione di nuovi dischi in uscita). E, invece, nel 2020, porte aperte anche a cantanti stranieri che hanno scalato le classifiche anche nel nostro Paese. E Lewis Capaldi ne è la dimostrazione.

Someone You Loved è stata una hit che lo ha fatto conoscere a livello internazionale, permettendogli di conquistare i primi posti della chart europea. Una ballad che lo ha consacrato a 360 gradi, indicandolo, per molti, come "erede" di Ed Sheeran.

Nelle settimane scorse, il cantante è stato anche ospite di X Factor 13.

Il 17 maggio scorso ha pubblicato il suo disco di debutto, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, che è rimasto in testa alla classifica degli album del Regno Unito per sei settimane.

Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020.