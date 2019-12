Capodanno in musica 2020 da Bari: il cast dei cantanti che si esibiranno il 31 dicembre 2019 su Canale 5

Attraverso la conferenza stampa di presentazione del programma "Capodanno in musica 2020", in onda su Canale 5 il 31 dicembre 2019, sono stati svelati i nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco. Lo show sarà condotto, anche quest'anno, da Federica Panicucci, da Bari:

Sono molto contenta perché torno in un programma che amo molto in un'occasione speciale per gli italiani. Ci sono davvero grandi nomi. Sono molto contenta di tornare a Bari. Mi ha accolto con grande affetto, entusiasmo, grande amore. C'erano oltre 110 mila persone. Ho ancora in mente quell'immagine straordinaria. Non vediamo l'ora.