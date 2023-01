Federica è una cantante di Amici 22, scelta da Arisa per la sua squadra. La cantante ha, da poco, rilasciato il brano inedito, 26 modi, nei giorni scorsi. Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire testo e significato del pezzo.

26 modi, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare la canzone “26 modi” di Federica, in streaming. Cliccando qui, invece, la video esibizione ad Amici 22.

Il brano racconta un difficile rapporto sentimentale dal quale è meglio fuggire, allontanarsi, per ritrovare se stessi.

Federica, 26 modi, Testo canzone

Ho ventisei modi per

Correre nel vento senza farmi male

Ho ventisei modi per

Crescere veloce senza stare con te

Non dirmi

Che sono qualcosa se non sono niente, mmm

Che cerco gli sguardi dentro l’altra gente

Che sono un disastro e no, non mi accorgo

Che sono io controcorrente

Ferma, spesso zitta

Piccolina come tante

Nebbia fitta sopra le mie guance rosa

Le mie scarpe viola

I miei nodi in gola

Non lo direi mai, non lo sai

distanti due millimetri, due millimetri

Non ci sappiamo stare

Tipico di noi, fare mille storie

Mangiarci il cuore

Non lo sai mai, non lo sai

Vicini due millimetri, due millimetri

Non ci sappiamo stare

Se mi cerchi tu, io mi tolgo i dubbi

Ti chiamo io, tu fuggi

Ho ventisei ore per

Mettere le cose al proprio posto e andare

Via da sto schifo e da te

Fissare l’occhio del ciclone, come fosse arte

Non dirmi

Che sono un po’ strana se cerco la parte

Migliore di me

Che sono un po’ finta se provo a piacerti

Dopo un caffè

Che sono un disastro e che non m’accorgo

Che ormai sei tu controcorrente

Ferma, non sto zitta

Una stronza come tante

Pioggia fitta sopra le mie guance rosa

E le mie scarpe nuove

Anche se fuori piove

Non lo direi mai, non lo sai

distanti due millimetri, due millimetri

Non ci sappiamo stare

Tipico di noi, fare mille storie

Mangiarci il cuore

Non lo sai mai, non lo sai

Vicini due millimetri, due millimetri

Non ci sappiamo stare

Se mi cerchi tu, io mi tolgo i dubbi

Ti chiamo io, tu fuggi

Ho ventisei modi per

Ho ventisei modi per

non ritrovarti e perdonarmi