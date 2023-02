20 febbraio, accadde oggi nel mondo della musica

20 febbraio. Cosa accadde, oggi, molti anni fa, nel mondo della musica? Ecco alcuni avvenimenti che hanno segnato questa giornata.

20 febbraio 2021. Muore Gene Taylor

Il pianista americano Gene Taylor scompare, a 68 anni, dopo essere stato trovato morto nella sua casa nel suo letto ad Austin, in Texas. Si ritiene che la causa della morte sia stata correlata al fatto che la casa era rimasta senza riscaldamento in pieno inverno a causa delle interruzioni di corrente in tutto lo Stato causate dalla crisi energetica del Texas del 2021. Nella sua carriera aveva collaborato con Big Joe Turner e T-Bone Walker, è stato brevemente parte dei Canned Heat, e in tour con i The Blasters e con i The Fabulous Thunderbirds.

2008, Un album dei Rolling Stones venduto per 4000 dollari

Un album dei Rolling Stones del 1976 acquistato per 2 dollari a un mercatino, viene venduto per 4.000 dollari a un’asta. L’LP “Black and Blue” era stato firmato da John Lennon, Yoko Ono, Paul e Linda McCartney e George Harrison, nonché da membri dei Rolling Stones.

2007, i capelli di Britney Spears venduti per 1 milione di dollari

Il salone per capelli dove la pop star Britney Spears si è rasata la testa ha creato un sito web per mettere all’asta i suoi capelli per oltre 1 milione di dollari (512.500 sterline). Il sito web, buybritneyshair.com, ha affermato di essere stato creato dalla proprietaria del salone e includeva foto dei capelli, dicendo che erano “assolutamente autentici”. Oltre ai capelli, l’acquirente avrebbe ottenuto anche il tagliacapelli usato dalla Spears, un accendino blu che aveva lasciato al salone e la lattina di Red Bull che stava bevendo in quel momento. Nel frattempo, la Spears veniva avvistata a Hollywood con una corta parrucca bionda.

2003, strage di 100 persone in un club durante il concerto di Great White

100 persone sono morte a causa dei fuochi d’artificio accesi in un club durante un concerto dei Great White a West Warwick, nel Rhode Island. Anche il chitarrista dei Great White Ty Longley è morto nell’incendio. Due fratelli proprietari del club sono stati accusati, insieme all’ex tour manager, di omicidio colposo. Il materiale insonorizzante in schiuma sul bordo del palco è stato dato alle fiamme e il fuoco si è diffuso rapidamente nell’edificio in legno a un piano mentre tutti i fan cercavano di scappare attraverso la stessa uscita. I Great White hanno iniziato un tour nel luglio 2003 per raccogliere fondi per i sopravvissuti e le famiglie delle vittime.

1988, Kylie Minogue pubblica il suo primo singolo

Kylie Minogue conquista la numero 1 della classifica dei singoli nel Regno Unito con “I Should Be So Lucky”. Era diventata famosa interpretando Charlene Ramsey nella soap australiana Neighbours. Dopo che tutte le principali case discografiche del Regno Unito hanno rifiutato la traccia, il produttore Pete Waterman ha pubblicato il singolo sulla sua etichetta PWL. Il resto è storia.

20 febbraio 2003, nasce Olivia Rodrigo

Nasce Olivia Rodrigo. Dopo aver recitato in High School Musical: The Musical: The Series, conquista le classifiche con il suo singolo di debutto “Drivers License”: ha battuto vari record ed è diventato una delle canzoni più vendute dell’anno e il suo album di debutto in studio del 2021, Sour, le è valso tre Grammy Awards.

1988, nasce Rihanna

Nasce Rihanna, esplosa mondialmente nel 2007 con il singolo al numero 1 al mondo “Umbrella” con Jay-Z. La canzone ha debuttato al numero 1 della classifica basata solo sulle vendite digitali. Rihanna ha venduto più di 20 milioni di album e 60 milioni di singoli, il che la rende una delle artiste più vendute di tutti i tempi.

1967, nasce Kurt Cobain

Nasce Kurt Cobain chitarrista, cantante, cantautore dei Nirvana. L’album del 1991 “Nevermind” ha trascorso più di due anni nelle classifiche del Regno Unito. Durante gli ultimi anni della sua vita, Cobain ha lottato contro la dipendenza da eroina e la depressione. Cobain si è suicidato il 5 aprile 1994.