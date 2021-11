2 minuti è il brano inedito interpretato da Ale durante la gara degli inediti andata in onda ad Amici 21 nella puntata di domenica 7 novembre. Giudice speciale delle esibizioni e della competizione è stata Loredana Bertè.

Ale, 2 minuti, ascolta la canzone

Ale, 2 minuti, video esibizione ad Amici 2021

Clicca qui per vedere la video esibizione di Ale ad Amici 21 con il brano “2 minuti”, nella puntata di domenica 7 novembre 2021.

Ale, 2 minuti, significato canzone

Quei 2 minuti da cui prende il titolo la canzone, sono quelli che la cantante indica come tempo di arrabbiatura del ragazzo, nei suoi confronti, quando si ingelosisce (“Mi piace guardarti mentre ti incazzi, tanto lo sappiamo entrambi, dura solo 2 minuti”). La storia raccontata nel brano è immersa nelle fragilità, tra ricerche di attenzioni, insicurezze personali e pensieri di allontanamento (“forse ho trovato quello spazio, forse domani non so, parto, vado a cercare un piano per salvarmi completamente”).

Ale, 2 minuti, testo canzone

Quando ti avvicini mi sento un vulcano

mi cogli di sorpresa mi prendi la mano

mi aiuti a scegliere la casa per Milano

è ancora troppo presto ma non si sa mai no

Appuntamento fisso giù da me alle nove

dove andiamo lascia fare al tuo navigatore

vento in faccia anche stasera ho messo quelle storie

che ti fanno ingelosire tanto tanto

Mi piace guardarti mentre ti incazzi

tanto lo sappiamo entrambi

dura solo 2 minuti

Non lo so che cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

forse ti ho dato troppo spazio

forse ti ho regalato un pianto

ma non abbiamo un piano per salvarci completamente

Ho preso una pausa da tutto

non prenderla sul personale avevo perso gusto

l’ho capito dopo che sta cosa ti ha distrutto

ci ho visti insieme cadere sembrava autunno

Tocca i miei tasti solo tu sai calmarmi

quando dici che piangi dico che siamo grandi

per tutte queste cose da bambini

ti immagini noi due crescere dei bambini

Mi piace guardarti mentre ti incazzi

tanto lo sappiamo entrambi

dura solo 2 minuti

Non lo so che cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

forse ho trovato quello spazio

forse domani non so, parto

vado a cercare un piano per salvarmi completamente