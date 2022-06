18, l’album di Jeff Beck e Johnny Depp è già in pre-ordine: tutti i dettagli

La prima collaborazione tra Jeff Beck e l’attore Johnny Depp risale al 2020, quando i due rilasciarono la cover di Isolation di John Lennon, ma l’amicizia tra i due artisti è di quelle di vecchia data. Quella collaborazione artistica, però, non è rimasta un caso isolato e, dopo il tour che ha visto Beck e Depp in giro per il Regno Unito mentre il processo che l’ha visto contrapposto alla sua ex moglie Amber Heard giungeva alle sue battute finali, è sfociata ora in un vero e proprio disco.

18, questo il titolo dell’album Jeff Beck e Johnny Depp, sarà disponibile in CD e vinile a partire dal 15 luglio prossimo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa affascinante collaborazione.

18, l’album di Jeff Beck e Johnny Depp: la tracklist completa

Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, ha davvero acceso il nostro spirito giovanile e la nostra creatività. Scherzavamo su come ci sentissimo nuovamente a 18 anni e così è anche diventato il titolo dell’album.

Così Jeff Beck ha descritto questo lavoro inedito, un mix di cover di brani celebri di artisti come Killing Joke, Beach Boys, Marvin Gaye e i Velvet Underground e brani inediti scritti proprio da Johnny Depp.

La cover del disco presenta Beck e Depp a 18 anni in una illustrazione di Sandra Beck, moglie di Jeff. Questa la tracklist completa dell’album:

Midnight Walker (Davy Spillane) Death And Resurrection Show (Killing Joke) Time (Dennis Wilson) Sad Motherfuckin’ Parade (Johnny Depp) Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys) This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp) Caroline, No (Beach Boys) Ooo Baby Baby (The Miracles) What’s Going On (Marvin Gaye) Venus In Furs (The Velvet Underground) Let It Be Me (The Everly Brothers) Stars (Janis Ian) Isolation (John Lennon)

Al via i pre-ordini di 18, l’album di Jeff Beck e Johnny Depp

La versione digitale e in CD di 18 sarà disponibile dal 15 luglio in tutto il mondo, mentre per la versione in vinile bisognerà attendere il 30 settembre. I pre-ordini sono già partiti!

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso di 18 di Jeff Beck e Johnny Depp), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).