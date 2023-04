100 OPPS è il titolo del nuovo brano di Shiva, in radio, streaming e download digitale a partire dal 28 aprile 2023. A seguire, audio, testo, significato e video della canzone, prodotta da Daves, Francesco Ravesi & Exxpensive.

Shiva, 100 Opps, Testo della canzone

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go

Questa è Milano (È Milano)

Let’s go, go, go, go, go

Santana (Bu-bu)

Andiamo

Ho cento thot, cento opps (Bu-bu, bu-bu)

Entrambi mi vogliono fottere, ma sì (Let’s go)

Ho una stick e su un beat posso chiudergli le bocche, ancora

Ho dieci cops, dieci Air Force (Andiamo-andiamo, andiamo-andiamo)

Entrambe sono sui miei passi, ma okay, sto coi miei

Tu chi sei per parlare dei miei incassi?

Okay, stop, i miei G sono attrezzati con trentotto MAC o Glock (Bu-bu-bu)

Tieni la tua merd@ catering, ‘sto chain è tutto Icebox (Milano)

So che a voi vi brucia il cul0 perché noi siamo i più hot (Questa è Milano)

Mi hanno letto nel futuro, anche lì conterò un tot (Esatto)

Shiva è davvero un problema, qualcuno deve fermarlo

Ora penso come un re, ma mi muovo come un ladro

Giuro, non sono Malfoy, ma nel back teniamo un Draco

Il gruppo cresce veloce, a Milano son la voce

Ho più anelli di uno sposo, li metto pure sul mignolo

Fanculo il ministro e Sala, la Santana è il vero sindaco (Santana Gang)

La tua bitch è in zona nostra, torna che è tornata single

Torna col mio nuovo singolo, per questo che io

Ho cento thot, cento opps (Bu-bu-bu, bu-bu-bu)

Entrambi mi vogliono fottere, ma sì (Let’s go)

Ho una stick e su un beat posso chiudergli le bocche, ancora

Ho dieci cops, dieci Air Force (Andiamo-andiamo, andiamo-andiamo)

Entrambe sono sui miei passi, ma okay, sto coi miei (Okay, sto coi miei)

Tu chi sei per parlare dei miei incassi? Ah

Sì, fra’, enemies, un sacco di enemies

Un sacco di gente vuole togliermi la energy

Ora varchiamo il top, ma nel mentre

Rappo per chi mi ascolta ma parlo per chi mi sente (Andiamo-andiamo, andiamo-andiamo)

Troppe vipere in giro, ho bisogno di un giardiniere (Let’s go-go-go)

Conto mille su mille, nessuno di questi è verde

Nella street sono un leader ma onesto con la mia gente (Bu-bu Milano)

Chi si vuole arricchire ma senza le conseguenze, ah (Ah)

Toc-toc, mi serve aria, al top c’è la mia squadra

Mirando con un FAMAS sopra la scena italiana

Per ora non son pronto, sì a nessun tipo di bara (No-no)

Ogni cento opps ho cento nuovi motivi per farcela

Ho cento thot, cento opps (Bu-bu)

Entrambi mi vogliono fottere, ma sì (Let’s go)

Ho una stick e su un beat posso chiudergli le bocche, ancora

Ho dieci cops, dieci Air Force (Andiamo-andiamo, andiamo-andiamo)

Entrambe sono sui miei passi, ma okay, sto coi miei (Okay, sto coi miei)

Tu chi sei per parlare dei miei incassi?

100 Opps, Ascolta la canzone, significato e video

Milano è tra i temi toccati dal brano che cita (non in buon modo) Sala e la politica della città, riferendosi a un solo sindaco (“Fancul0 il ministro e Sala, la Santana è il vero sindaco (Santana Gang)”). Racconta di persone invidiose intorno a lui, di vipere pronto ad avvelenarlo, della necessità di difendersi, fare pulizia. Ma lui ha la possibilità di rimetterli in riga nonostante i 100 Opps. Cosa sono? I nemici, i membri rivali di una gang.

Potete ascoltare la canzone anche su YouTube, cliccando qui.