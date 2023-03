You è un brano presente nell’album di inediti di Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. La canzone è stata prodotta da Kid Harpoon & Tyler Johnson. Qui sotto potete leggere traduzione, testo e significato del pezzo.

You, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire lo streaming della canzone, cliccando qui l’audio su YouTube.

Il brano è una dedica d’amore rivolta al compagno che la fa sentire speciale e libera di fare tutto quello che si desidera, ma esclusivamente se è insieme a lui.

Miley Cyrus, You, Testo canzone

I wanna set off alarms, deal out the cards

Smoke Cuban cigars and get kicked outta bars before two

But only if it’s with you

I wanna drive down to Texas, flip off my exes

Get kind of reckless and have wild, wild, wild sex under the moon

But only if it’s with you

I got some baggage, let’s do some damage

I am not made for no horsey and carriage

You know I’m savage, but you’re looking past it

I want that late-night sweet magic, that forever-lasting love

But only if it’s with you

Let’s crash a wedding tonight, get drunk by the lights

Then I’ll pick a fight to make up on the floor of your room

But only if it’s with you

I wanna cut off my hair and kick off my boots

Dance in the wind just to do it again, oh, it’s true

But only if it’s with you, oh

I got some baggage, let’s do some damage

I am not made for no horsey and carriage

You know I’m savage, but you’re looking past it

I want that late-night sweet magic, that forever-lasting—

I’m kind of crazy ‘cause that’s how you make me

I don’t need Jesus ‘cause, baby, you saved me, I’m done

But only if it’s with you, oh

You

Only with you

Miley Cyrus, You, Traduzione canzone

Voglio far scattare gli allarmi, distribuire le carte

Fumare sigari cubani e farmi cacciare dai bar prima delle due

Ma solo se è con te

Voglio guidare fino in Texas, capovolgere i miei ex

Diventare un po’ spericolata e fare sess0 selvaggio, selvaggio, selvaggio sotto la luna

Ma solo se è con te

Ho dei bagagli, facciamo qualche danno

Non sono fatto per cavalli e carrozze

Sai che sono selvaggia, ma stai guardando oltre

Voglio quella dolce magia notturna, quell’amore eterno

Ma solo se è con te

Rompiamo un matrimonio stasera, ubriachiamoci alle luci

Poi sceglierò una rissa da rimediare sul pavimento della tua stanza

Ma solo se è con te

Voglio tagliarmi i capelli e togliermi gli stivali

Danzare nel vento solo per farlo di nuovo, oh, è vero

Ma solo se è con te, oh

Ho dei bagagli, facciamo qualche danno

Non sono fatto per cavalli e carrozze

Sai che sono selvaggia, ma stai guardando oltre

Voglio quella dolce magia notturna, quell’eterna durata…

Sono un po’ pazza perché è così che mi rendi

Non ho bisogno di Gesù perché, baby, mi hai salvato, ho chiuso

Ma solo se è con te, oh

Te

Solo con te