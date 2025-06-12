X Factor, Giorgia commossa scappa dal camerino: cosa è successo

Il celebre talent si sta preparando alla sua nuova edizione che arriverà senza Manuel Agnelli, che ha deciso di non tornare dietro il banco dei giudici. Nonostante la novità abbia rattristato i fan, non mancheranno le belle sorprese: tra le nuove voci che si disputeranno la vittoria finale, con Francesco Gabbani al posto del frontman degli Afterhours, al fianco di Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, torna per il secondo anno consecutivo anche Giorgia, in veste di conduttrice.

Ed è proprio lei la protagonista di un episodio che ha caratterizzato un momento delle registrazioni. Un episodio inatteso, semplice ma potentissimo, che ha commosso pubblico e produzione. Artista tra le più amate del panorama italiano, Giorgia è reduce dal grande successo di La cura per me, brano con cui ha conquistato il pubblico dell’ultimo Festival di Sanremo.

Ora, tra un nuovo singolo estivo e l’organizzazione del suo prossimo tour, l’artista romana ha deciso di cimentarsi nuovamente in quest’ avventura televisiva, prendendo il timone di X Factor.

Un interprete inaspettato ha commosso Giorgia

E lo fa con il cuore, come ha dimostrato nei giorni scorsi in modo del tutto inatteso. Siamo ancora nella fase delle audizioni, il pubblico è già sugli spalti, le telecamere pronte a partire. Il clima è disteso, si ride, si scherza, anche grazie alla figura dello “scaldapubblico”, quella persona che, dietro le quinte, anima l’atmosfera e coinvolge i presenti. Ed è proprio in questo contesto che accade qualcosa che nessuno poteva prevedere. Tra il pubblico, un bambino viene invitato a salire sul palco per cantare.

Con una voce limpida e sicura, intona Come saprei, storico brano che nel 1995 consacrò Giorgia come una delle più grandi interpreti italiane. Il pubblico applaude calorosamente, colpito dalla dolcezza dell’esibizione. Ma ciò che avviene dopo lascia tutti senza parole. Mentre il bimbo canta, qualcuno dietro le quinte osserva. È Giorgia stessa, che, sentendo le prime note della sua canzone, si affaccia curiosa. L’emozione è palpabile.

Con uno slancio d’istinto, la cantante esce dal camerino, corre verso il palco, raggiunge il piccolo e lo stringe in un abbraccio affettuoso, lasciandogli un bacio tenerissimo sulla guancia. Poi, altrettanto velocemente, torna dietro le quinte, visibilmente commossa. Il gesto, semplice e sincero, ha fatto il giro del web grazie a un video condiviso su TikTok. In pochi secondi, l’abbraccio tra Giorgia e il bambino ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti pieni di emozione.

Molti utenti hanno sottolineato quanto l’artista riesca a restare “umana” anche in un contesto televisivo, dove spesso la spontaneità è sacrificata in nome dello spettacolo. Il bambino, dal canto suo, è apparso visibilmente felice e incredulo. Per lui, quel momento sarà probabilmente indimenticabile: non capita tutti i giorni di ricevere un abbraccio dalla propria beniamina, soprattutto mentre si canta la sua canzone più iconica. Questo episodio, per quanto breve, dimostra che la musica, soprattutto se sincera, sa toccare corde profonde. E che dietro l’apparato televisivo, dietro le luci e le telecamere, ci sono ancora emozioni vere.