Mille concerti è la canzone presentata da Lorenzo Salvetti durante X Factor 2024. Il cantante è tra i 4 finalisti del programma.

Lorenzo ha 17 anni ed è di Verona: la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a X Factor nella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop; è appassionato di cantautorato italiano, quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte. Il suo inedito è “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).

A seguire testo e significato del brano.

Ecco il testo di “Mille concerti” di Lorenzo Salvetti.

Dicono l’amore non è urlarsi addosso

Ricordo quella panchina come fosse nostra

Questa melodia ci unisce come un filo rosso

E tu non cambi mai, ed io non cambio mai

Ed io ti guardo ancora

I tuoi occhi, il ponte di Verona

Che io non lascio mai, che tu non lasci mai

E quello che mi fai

E quello che mi fai

Fa più rumore di mille concerti

Fa più rumore di mille concerti

Ed io che muoio d’amore e tu no

Ti ho chiesto scusa di notte sui mezzi

E quelle volte il silenzio tra noi

E questa notte il silenzio tra noi

Fa più rumore di mille concerti

Per strada piove ma non ci riguarda

È la città che è vuota е tu che sei un’altra

Dicono l’amore a voltе è una condanna

Ma io non cambio mai, ma tu non cambi mai

E quello che mi fai

E quello che mi fai

Fa più rumore di mille concerti

Fa più rumore di mille concerti

Ed io che muoio d’amore e tu no

Ti ho chiesto scusa di notte sui mezzi

E quelle volte il silenzio tra noi

E questa notte il silenzio tra noi

Fa più rumore di mille concerti

Fa più rumore di mille concerti

Ma tu non cambi mai

Ma tu non cambi mai