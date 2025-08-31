X Factor 2025”, giudici senza freni: tensioni alle prime selezioni. Cosa è successo

X Factor 2025, tensioni, discussioni e battute a go go tra i giudici. Che cosa è accaduto alla selezioni.Ci siamo ormai. Sia il calendario che l’agenda ce lo confermano ampiamente. La nuova stagione televisiva è praticamente alle porte. E per gli amanti dello Spettacolo e della Musica in particolare grandissima è l’attesa di vedere in

X Factor 2025, tensioni, discussioni e battute a go go tra i giudici. Che cosa è accaduto alla selezioni.

Ci siamo ormai. Sia il calendario che l’agenda ce lo confermano ampiamente. La nuova stagione televisiva è praticamente alle porte. E per gli amanti dello Spettacolo e della Musica in particolare grandissima è l’attesa di vedere in azione i quatto giudici di X Factor Italia. A questo giro, come è ormai cosa nota, ritroveremo il carismatico Achille Lauro con un nuovo look a livello di chiome, l’affascinante Paola Iezzi e il simpaticissimo Jack La Furia.

Al posto di Manuel Agnelli che per tantissimi anni abbiamo visto grande protagonista dello show è arrivato Francesco Gabbani. Le registrazioni delle selezioni, perlomeno delle prime, sono già avvenute e fuori dagli studi i magnifici quattro hanno trovato ad attenderli un autentico bagno di folla, intenzionato anche a salutare la divina Giorgia che anche quest’anno conduce il programma dopo il grande successo ottenuto in precedenza e del quale lei ne è andata, giustamente, ben fiera.

Chiaro è che, a parte qualche scatto concesso da Sky, e qualche indiscrezione non è ancora possibile sapere chi sono stati i giovani talenti che si sono mostrati innanzi a loro per tentare la strada del successo. Quel che però sappiamo è che in studio tutti e quattro si sono mostrati decisamente senza freni. E la dimostrazione di ciò è visibile, da qualche giorno, grazie a un video, dalla durata di circa 2 minuti, condiviso sul Canale Ufficiale YouTube di X Factor Italia dove, grazie a un abile montaggio, possiamo visionare alcune risposte che i professionisti hanno dato ai papabili concorrenti (ma quest’ultimi, lo ribadiamo non sono visibili) nonché lo scambio di battute fra di loro.

X Factor 2025, tensioni tra i giudici, Gabbani re d’ironia

Cominciamo con il dire, come è anche normale che sia, che in un primo momento a risultare più affiatati, nonché complici, siano stati Lauro, Iezzi e La Furia visto che hanno già collaborato a stretto giro nel corso della passata edizione. Tuttavia Gabbani che è una persona molto affabile e solare, oltre che particolarmente empatica, è riuscito ben presto a legare con loro, facendo pure leva sulla sua arguta ironia toscana. In particolar modo nel suo mirino il cantante di “Me ne frego” che tuttavia si è mostrato sempre molto divertito da ciò, rispondendo con un sorriso.

Non sono mancate nemmeno battute anche assai pepate, piccoli scherzi e qualche scambio di opinione. In ogni caso a rubare la scena pare sia sempre stato Achille, considerato ormai un’autentico divo e che in questo periodo è più attivo che mai anche dal punto di vista dei concerti, che registrano, in men che non si dica immensi sold out.

Tuttavia per sapere con esattezza e vedere con i nostri occhi che cosa è realmente accaduto in studio nel corso delle prime selezioni dovremo attendere giovedì 11 settembre quando su Sky e in streaming su Now andranno in onda le relative puntate. E, con qualche giorno di anticipo, qualcosa, con molta probabilità, si potrà captare anche sulle pagine Social Ufficiali del noto talent.