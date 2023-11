Come previsto, stasera su Tv8, a partire dalle 21,30 circa, verrà trasmessa – in chiaro- l’ultima puntata di X Factor 2023 con Morgan come giudice. La prima visione del talent show va in onda ogni giovedì, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, e viene poi tramessa, in replica, su Tv 8, circa una settimana dopo, al mercoledì. Ma, come anticipato, questo appuntamento sarà decisamente “speciale” poiché vedrà per l’ultima volta insieme i 4 giudici che hanno iniziato il percorso nel programma. Ambra, Morgan, Dargen D’Amico e Fedez appariranno dietro al bancone proprio nella puntata che ha segnato il destino di Castoldi all’interno dello show.

Come potete vedere nella diretta del 16 novembre 2023, non sono mancate le frizioni tra i giudici (e conduttrice) durante il live che ha visto una doppia eliminazione per la squadra di Morgan. Le polemiche non sono mancate, ai tempi, soprattutto via Twitter, con critiche e commenti sulle reazioni del giudice durante la diretta. Anche su TvBlog è stato sottolineato l’atmosfera pesante nata durante il programma.

X Factor 2023, dopo le polemiche, Sky e Fremantle escludono Morgan dalla giuria

Successivamente alle condanne via social, nei giorni a seguire è arrivata anche la decisione ufficiale di Sky e Fremantle che ha deciso di interrompere la collaborazione lavorativa con Morgan, attraverso un comunicato stampa:

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato

A quel punto è poi arrivato lo sfogo di Morgan contro X Factor e Fedez, seguito da una conferenza stampa virtuale per la stampa.

Se siete curiosi di scoprire cosa ha portato il programma ad allontanare Morgan dal talent show o se, semplicemente, volete assistere all’ultima puntata di sempre con Morgan come giudice a X Factor, appuntamento su Tv8, stasera, 22 novembre, a partire dalle 21.30.