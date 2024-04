Giuseppe Roccuzzo si è presentato in gara con la madre a The Voice Generations. In passato il ragazzo aveva sfiorato i live di X Factor

The Voice Generations, in finale Giuseppe Roccuzzo (in passato aveva sfiorato i live di X Factor con Emma giudice)

The Voice Generations ha debuttato venerdì 12 aprile 2024 su Rai 1, dopo le due versioni precedenti, quella Kids e quella Senior. Una edizione brevissima di sole due puntate che include solo Blind Auditions nel primo appuntamento e due concorrenti a scelta per ogni coach. E così, venerdì prossimo, si scoprirà direttamente chi saranno i vincitori, senza ulteriori selezioni. E proprio stasera, ad esibirsi c’era anche Giuseppe con la madre Giovanna. E i più attenti lo avranno sicuramente riconosciuto per aver sfiorato i live show di X Factor…

X Factor 2020, Roccuzzo non viene scelto da Emma per i live show

Era ottobre 2020 quando Emma si ritrovò 5 concorrenti per il Last Call, la fase finale prima dei live show. Sui social, tra la rosa degli aspiranti concorrenti c’era anche Roccuzo, un ragazzo che aveva colpito per la sua cover di “Promettimi” di Elisa. Ma, a sorpresa, il giudice decise di non portare il cantante ai live show, attirandosi numerose critiche sui social dopo la sua scelta. Il clamore fu tale che Emma, in conferenza stampa prima dei live, rispose addirittura ad una domanda sul “caso nato” e spiegò le ragioni che la spinsero a dire di no a Roccuzzo:

“Partiamo dal presupposto: io sono responsabile di quello che dico e non di quello che capiscono gli altri. Sono stati esclusi una quantità enorme di talenti, tanti altri che, comunque, ci avevano emozionato tantissimo. Abbiamo un mese e mezzo per lavorare con i ragazzi e portarne solo tre. La mia scelta è caduta su personalità artistiche ben delineate. Non ho mai parlato di fragilità umana, i miei stessi ragazzi ne sono portatori sani. Io ho parlato di vulnerabilità artistica. Alla vigilia dei Mondiali arriviamo tutti allenatori”

A The Voice, nessuno accenno alla sua partecipazione a X Factor

Nella puntata in onda venerdì 4 aprile di The Voice Generations, Roccuzzo si è presentato con la madre, scegliendo di esibirsi solo con il suo nome di battesimo, Giuseppe. Il brano portato è “Meraviglioso amore mio” di Arisa ed è stata poi lei ad essere scelta da madre e figlio dopo che tutti e 4 i giudici si sono voltati con la loro poltrona rossa. La cantante non l’ha riconosciuto, gli ha chiesto il nome, curiosa se cantasse spesso con la madre (“No, stasera è la prima volta”).

E così, madre e figlio sono volati alla finale di The Voice Generations.