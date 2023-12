Omar Pedrini è ospite alla finale di X Factor 2023 in onda giovedì 7 dicembre. È stato un percorso lungo e intenso, ricco di colpi di scena, quello di X Factor 2023, e ora è il momento della verità per i quattro finalisti Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots. Saranno loro a contendersi la vittoria finale nell’ultimo atto di questa stagione, giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8: un ultimo scontro che sarà deciso soltanto dal voto del pubblico, dopo che l’acceso confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Chi è Omar Pedrini

Il cantautore è l’ex leader dei Timoria. Il primo album della band è uscito nel 1990 e si intitolava “Colori che esplodono” mentre l’ultimo disco risale al 2002, Un Aldo qualunque sul treno magico.

Omar Pedrini ha anche dato vita ad una carriera solista, in parallelo con i successi insieme al gruppo. Il primo progetto solista è Beatnik – Il ragazzo tatuato di Birkenhead. Hanno collaborato tutti i colleghi dei Timoria, ad eccezione di Francesco Renga.

L’ultimo suo album solista è stato pubblicato nel giugno 2023, Sospeso, incentrato sui tema dell’ecologia, della spiritualità e di riflessioni sul futuro.

Saranno gli Stunt Pilots ad esibirsi con Omar Pedrini, una delle penne più influenti del panorama cantautorale italiano, che festeggerà i 10 anni di “Che ci vado a fare a Londra”, il disco solista della rinascita artistica, con un evento ai Magazzini Generali di Milano il 18 gennaio.

Maria Tomba, invece, sarà sul palco con M¥SS KETA, artista da oltre 650 milioni di stream complessivi e reduce da un tour sold out nelle maggiori Capitali europee e da un singolo, “Profumo”, molto apprezzato anche negli USA; duetto internazionale per SARAFINE che canterà con gli Ofenbach, il duo francese di musica elettronica che ha conquistato il mondo con oltre 3 miliardi di streams in carriera e una serie di hit globali (e 8 dischi di Platino in Italia); Il Solito Dandy accoglierà sul palco Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, vincitore del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, nel 2016, e tra i Big, nel 2017;

Omar Pedrini, Vita Privata e malattia

Ha tre figli: Pablo, nato nel 1993, e altri due bambini, nati nel 2013 e nel 2021 con la moglie, Veronica Scalia.

In un’intervista al Corriere ha raccontato che gli era stato scoperto un affaticamento cardiaco importante.

“Ho un cuore un po’ ipertrofico, più grande del normale”

Ha subìto sei interventi, quattro di questi nell’ultimo anno e mezzo.

Omar Pedrini, figlio di Orietta Berti: la fake news che gira sul web

No, Omar Pedrini non è figlio di Orietta Berti. La fake news -con relativa domanda- esce spesso sul web ma la notizia è priva di fondamento.