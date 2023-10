Questa sera, giovedì 12 ottobre, andrà in onda la seconda e ultima puntata della fase dei Bootcamp di X Factor 2023, il talent show di Sky condotto da Francesca Michielin.

Dopo le scelte di Dargen D’Amico e Fedez, in questo appuntamento assisteremo alle esibizioni dei 12 artisti di Ambra Angiolini e Morgan che hanno superato le Audizioni e che sperano in un posto negli Home Visit e, successivamente, ai Live Show. I posti a disposizione per ogni giudice sono 5.

X Factor 2023, Bootcamp, Ambra e Morgan: anticipazioni

Anche in questo secondo episodio dei Bootcamp, ogni giudice si siederà da solo al tavolo e accoglierà i 12 componenti della propria squadra.

Alla destra del giudice, troveremo gli altri tre giudici, non operativi in quel momento, che commenteranno le scelte compiute dal loro collega e valuteranno le prime strategie. Alla sinistra del giudice, invece, ci saranno le 5 sedie da riempire con i concorrenti promossi agli Home Visit. Nessuno di questi, però, sarà al sicuro fino all’ultima esibizione perché ogni giudice ha la possibilità di effettuare gli “switch”.

Nella puntata andata in onda la settimana scorsa, abbiamo assistito alle scelte di Dargen D’Amico e di Fedez.

I 5 concorrenti scelti da Dargen D’Amico sono Fabrizio Longobardi, gli Stunt Pilots, Edoardo Brogi, Fabio D’Errico e Andrea Settembre mentre i 5 artisti selezionati da Fedez sono Maria Tomba, Asia Leva, Lorenzo Bonfanti, Giulia Petronio e Sara Sorrenti.

XF 2023: Bootcamp, Ambra e Morgan, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento con la seconda puntata dedicata ai Bootcamp è per stasera, giovedì 12 ottobre, alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda successivamente in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21.30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.