X Factor 2022 torna giovedì 3 novembre, in prima serata su Sky 1 e in streaming su Now, con la seconda puntata dedicata ai live show. In diretta dal palco del Teatro Repower di Milano, gli 11 concorrenti rimasti in gara dovranno dare il meglio per continuare il loro percorso. A guidarli Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. A condurre lo show, dopo l’emozione del debutto, torna Francesca Michielin. Ecco a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni sul secondo appuntamento. Chi sarà eliminato dopo Matteo Siffredi del team di Ambra?

X Factor 2022, seconda puntata, anticipazioni: canzoni a tema Mtv Generation

Il secondo appuntamento dei Live show di X Factor 2022 è dedicato alla MTV Generation: i giudici hanno assegnato ai loro cantanti i brani più iconici di un decennio della musica. Questi i brani assegnati dai giudici:

Fedez, per il suo roster, ha affidato “Chasing Cars” degli Snow Patrol per Linda, “Toxic” di Britney Spears per Dadà e “No Sleep Till Brooklyn” dei Beastie Boys per gli Omini

Ambra ha assegnato “Ray of Light” di Madonna ai Tropea e “Barbie Girl” degli Aqua a Lucrezia

Dargen D’Amico ha scelto “Salirò” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica per Beatrice Quinta e “Take On Me” degli a-ha per Matteo Orsi

Rkomi ha affidato “Creep” dei Radiohead ai Santi Francesi, “Hyperballad” di Björk a Iako e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani a Joėlle

X Factor 2022, seconda puntata, Morgan ospite

L’ospite della seconda puntata di X Factor 2022 è Morgan, in ritorno sul palco di X Factor dopo otto anni. Sarà sul palco invece che dietro al bancone del talent show, per la prima volta. Canterà dal vivo “Altrove” insieme ad una esibizione omaggio a David Bowie.

Dove vederlo in tv e in streaming

L’appuntamento, dunque, per la prima puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 3 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.