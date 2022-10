Questa sera, giovedì 27 ottobre, andrà in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2022, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.

Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nel ruolo di giudici.

Noi di Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle ore 21:15.

X Factor 2022 è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle, che va in onda dal Teatro Repower di Milano.

X Factor 2022 – Live, 27 ottobre: anticipazioni

Gli ospiti della prima puntata saranno Elisa e Dardust.

Elisa presenterà un set esclusivo con una speciale anticipazione. Accompagnata al pianoforte da Dardust, la cantante presenterà in anteprima un piccolo assaggio del suo nuovo spettacolo live dal titolo An Intimate Night.

Dardust, inoltre, proporrà un medley inedito estratto da Duality, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre.

Questa sera, assisteremo alle prime esibizioni degli artisti che compongono i roster dei 4 giudici.

Fedez, al termine delle selezioni, ha portato nella sua squadra Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini; Ambra Angiolini, invece, schiererà Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen D’Amico, invece, farà scendere in campo Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), Matteo Orsi e i Disco Club Paradiso; per Rkomi, infine, ci saranno Jacopo Rossetto (in arte Iako), i Santi Francesi e Giorgia Turcato (in arte Joėlle).

Nel corso di questo Live, gli artisti in gara saranno divisi in due manche nelle quali proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale.

Al termine della puntata, ci sarà un’eliminazione.

X Factor 2022 – Live, 27 ottobre, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la prima puntata dedicata ai Live è per stasera, giovedì 27 ottobre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.