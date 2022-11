Dadà questa sera avrebbe dovuto portare sul palco “Toxic” di Britney Spears per la serata in tema Mtv Generation. Ma, purtroppo, sul palco, al posto suo, c’era un’ologramma. La cantante, infatti, qualche giorno fa è risultata positiva al Covid. Nessuna prova dal vivo per lei bensì una clip con una sua esibizione registrata e trasmessa sul palco, accompagnata da una scenografia ad hoc. Una performance che comunque ha permesso di ascoltare una versione fedele al pezzo ma anche molto più dark. Un risultato curioso e convincente. Difficile, per i giudici, commentare quanto visto, però…

Ambra "Ho apprezzato molto di far uscire dalla sua comfort zone DADA'"#XF2022 pic.twitter.com/uveJCQ1CU4 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 3, 2022

“Salutiamo Dadà perché non è assolutamente semplice per lei…” sottolinea Francesca Michielin al termine dell’esibizione.

“Sono super fan delle versioni dadaiste… mancando lei, do un giudizio su quello che ho visto, Un profondo coraggio per renderlo un pezzo di teatro, di circo macabro” è il commento di Dargen D’Amico.

Ambra conferma “C’era un po’ tutto, Napoli, i balcani, un ballerino biondo che ci ha provato con Dargen… C’erano tanti elementi.. è difficile giudicare un ologramma, ho apprezzato molto l’idea di far uscire fuori dalla comfort zone Dadà. In questo caso il coraggio ha premiato, anche la messinscena”.

Rkomi aggiunge: “C’era tutto… tranne che Dadà, purtroppo. Credo abbia preso le mie parole della scorsa puntata. Ha cambiato, ha avuto coraggio. Purtroppo il Covid esiste, bisognava averla qui…”

Fedez ovviamente non è contento della situazione ma “devo farle i complimenti, ha lavorato in totale indipendenza, da autodidatta. Già è complicato lavorare di solito, così è impossibile. Ci accontentiamo di quello che ha fatto, spero non sia penalizzata”.

Questo lo sapremo solo al termine della prima manche…

Dadà è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music, con contaminazioni club ed elettroniche.

Il progetto Dadà è nato nel 2021. Nel 2022, la cantante ha pubblicato il singolo Cavala, inedito che ha portato anche alle Audizioni di X Factor. Negli step successivi, la cantante ha presentato due mash-up, il primo composto da Bang Bang (My Baby Shot Me Down) e ‘O Sarracino e il secondo formato da Funiculì, Funiculà e Mas que nada. Grazie a queste scelte originali, Fedez ha deciso di portarla con sé ai Live Show di quest’edizione di X Factor.