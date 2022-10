Dadà è una concorrente di X Factor 2022 scelta da Fedez per il suo roster ai Live Show della sedicesima edizione del talent show di Sky Uno.

Il vero nome di Dadà è Gaia Eleonora Cipollaro. Dadà è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music, con contaminazioni club ed elettroniche.

Il progetto Dadà è nato nel 2021. Nel 2022, la cantante ha pubblicato il singolo Cavala, inedito che ha portato anche alle Audizioni di X Factor. Negli step successivi, la cantante ha presentato due mash-up, il primo composto da Bang Bang (My Baby Shot Me Down) e ‘O Sarracino e il secondo formato da Funiculì, Funiculà e Mas que nada. Grazie a queste scelte originali, Fedez ha deciso di portarla con sé ai Live Show di quest’edizione di X Factor.

Come si può leggere sul sito ufficiale del programma, la libertà di espressione è “al centro della poetica di Dadà, anche sui temi più difficili e intimi” in quanto “raccontare storie è il fulcro della sua musica, che si tratti di storie vissute sulla propria pelle o di incontri, anche passeggeri, che le hanno lasciato il segno”.

Nel suo passato musicale, troviamo anche esperienze come autrice e compositrice per altri artisti. Nell’estate 2022, ha pubblicato Aumm Aumm, singolo realizzato in collaborazione con i dj/producer AckeejuiceRockers, e si è anche esibita nell’ultima edizione del Jova Beach Party, organizzato da Jovanotti.

Il suo account ufficiale Instagram conta al momento più di 15mila follower.

Fedez: il suo roster a X Factor 2022

Oltre a Dadà, nel roster di Fedez troviamo anche gli Omini, band composta da Julian Loggia, Zak Loggia e Mattia Fratucelli, e Linda Riverditi in arte Linda.