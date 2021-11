X Factor 2021 torna con la quarta puntata dei Live Show oggi, giovedì 18 novembre, a partire dalle 21.15, in diretta su Sky Uno o Now, in streaming. Ludovico Tersigni tornerà sul palco del Teatro Repower alla guida di questa nuova edizione del talent show e insieme ai concorrenti rimasti in gara.

Anche questa settimana, come avvenuto sette giorni fa con Vale Lp e i Karakaz, saranno due le eliminazioni nel corso del live. Ecco tutte le anticipazioni, a seguire.

La puntata di X Factor 2021 si apre con l’esibizione, una dietro l’altra, di tutti i cantanti in gara che interpreteranno il loro inedito, in una coreografia curata da Laccio e Shake, del Modulo Project. E così, assisteremo in apertura avremo modo di assistere a Baltimora che farà riascoltare “Altro”, i Bengala Fire con “Valencia”, Erio con “Amore Vero”, Fellow con “Fire”, gIANMARIA con “I Suicidi”, Le Endrigo con “Cose più grandi di te”, i Mutonia “Rebel”, Nika Paris “Tranquille (Mon coeur)” e Versailles “Truman Show”. Dopo questo ascolto iniziato, ci sarà subito una prima eliminazione immediata, senza alcun giudizio da parte di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Uno di loro sarà quello meno votato e costretto ad abbandonare lo show.

La seconda eliminazione, invece, avrà il meccanismo canonico del programma con le esibizione dei concorrenti rimasti, alle prese con una cover. Ecco i brani assegnati dai giudici per i loro talenti.

Emma ha scelto “Malamente – Cap 1: Augurio” di Rosalía per Le Endrigo, “Stella di mare” di Lucio Dalla a gIANMARIA.

Hell Raton ha assegnato “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti per Baltimora e “Cercami” di Renato Zero per Versailles.

Manuel Agnelli ha optato per “Evil” degli Interpol per i Bengala Fire. A Erio ha affidato “London Calling” dei The Clash e “Gigantic” dei Pixies,

Infine, Mika ha dato “Anche Fragile” di Elisa a Fellow e “Dernière danse” di Indila a Nika Paris, che torna a cantare in francese.

Ospiti della quarta puntata di X Factor 2021 saranno Young Miles, J Lord e Shari con “Testamento (La resa dei conti)”, brano di Bloody Vinyl featuring J Lord e Shari, omaggio alla resa dei conti finale, alla serie italiana dei record Gomorra (in prima TV il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW).

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21 circa. A più tardi!