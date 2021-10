Siamo pronti per la uova fase di X Factor 2021. Il talent show di Sky Uno torna questa sera, 7 ottobre, a partire dalle 21,15 per l’appuntamento con i Bootcamp. Quest’anno, però, le regole cambiano e non ci sono più le categorie. Niente Under Donna, Over, Under Uomini e Gruppi. Ogni cantante dovrà avere almeno una band nella sua squadra ma potrà scegliere senza alcun limite. Nel regolamento, è però prevista almeno una band e un cantante solista per team.

X Factor 2021, Bootcamp di giovedì 7 ottobre 2021

La fase dei Bootcamp di X Factor 2021 vedrà quindi dodici concorrenti per ciascuno dei giudici. Verranno formati dei roster eterogenei come non mai, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step delle Audition e alla progettualità futura di ciascuna delle proposte.

Torna quindi il fatidico momento delle 5 sedie dove, ogni giudice, tra i 12 finalisti, dovrà rivederli esibire e scegliere se farli sedere o se li giudica ancora non pronti o inadatti ai live show. Solo cinque posti per 12 aspiranti concorrenti e torna, ovviamente, lo switch. Chi verrà fatto accomodare sulla sedia, non potrà tirare un sospiro di sollievo fino a quando non si sarà esibito l’ultimo concorrente. Perché, il giudice, potrà farlo alzare per far accomodare “uno più bravo/a” di lui.

La prima parte dei Bootcamp andrà in onda questa sera (con 2 giudici) mentre la seconda fra esattamente 7 giorni, giovedì 14 ottobre.

X Factor 2021, dove vederlo in streaming e in tv

La prima parte dei Bootcamp di X Factor 15 andrà in onda ogni giovedì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Invece, in chiaro, X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata su Tv8.

Noi di Soundsblg, ovviamente, seguiremo insieme a voi questa prima puntata di Bootcamp, a partire da qualche minuto prima delle 21.15. Vi aspettiamo per scoprire quali saranno i cantanti scelti dai primi due team…