X Factor 2021 stasera ultimo appuntamento con le Audizioni: live dalle 21.15

Terza e ultima puntata questa sera, dalle 21.15 circa. su Sky Uno, con X Factor 2021. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika avranno la possibilità di far accedere alla fase successiva – i Bootcamp- gli ultimi concorrenti pronti a conquistarsi un posto nel talent show.

Ludovico Tersigni e la giuria

Alla guida, la new entry Ludovico Tersigni, conduttore del programma dopo l’addio di Alessandro Cattelan. L’attore è un grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band. X Factor 2021 ritrova la giuria protagonista della precedente edizione: dietro al bancone, a giudicare i concorrenti, sono ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Ma il loro compito quest’anno sarà rinnovato. Novità riguardano, infatti, le categorie che, da quest’ann, sono assenti. Niente più Under Uomini, Under Donna, Over e Gruppi. Ognuno potrà scegliere in base alle proprie preferenze con una sola regola comune: un gruppo per ogni giudice. Nella prossima fase del programma, ogni giudice si ritroverà con 12 artisti per i Bootcamp. Dopo una selezione, ecco la fase Home Visit e quella legata ai live show.

Audizioni e fasi selezioni

Restano immutate le fase delle selezioni per arrivare alla diretta: prime tre puntate di Audizioni; due serate con i Bootcamp e il temuto momento delle sedie. Infine, l’ultimo appuntamento con gli Home Visit, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo di 12 talenti protagonisti dei Live Show, le puntate in diretta che quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano). Per le Audition, svolte negli studi di Cinecittà, i concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle primissime fasi delle selezioni arriveranno davanti ai giudici per presentare loro il proprio progetto musicale. Come lo scorso anno saranno delle vere “one-to-one”, degli “incontri privati” in una dimensione più intima tra concorrenti e giudici che avranno al centro la musica nella sua essenza. Per passare il turno occorreranno sempre 3 sì. X Factor 2021, dove vederlo in tv e in streaming