X Factor 2021 parte ufficialmente questa sera, 28 ottobre 2021, dalle 21.15, in diretta su Sky Uno, Now e in chiaro su TV8.

I Live Show di X Factor 2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Un teatro che, in 60 giorni di lavoro, è stato quasi totalmente smontato e riallestito per una superficie di 4000 mq di cui 600 di palco (l’equivalente di 3 campi da padel e quasi 4 da pallavolo).

X Factor 2021, giudici

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei tre componenti da portare in squadra con sé è stata complessa, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit. Dopo le Auditions, a loro è stato affidato un roster di concorrenti da visionare in vista dei Live Show. Tre cantanti per squadra e una band per ogni team, le regole chiave.

Ludovico Tersigni conduttore

A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi di selezione, l’attore e conduttore sarà ala guida dello show per sette serate di grande musica live che porteranno alla proclamazione del vincitore di X Factor 2021, al Mediolanum Forum di Assago. Un percorso nel quale ogni giudice e ogni Roster saranno come di consueto affiancati da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

X Factor 2021, concorrenti

I cantanti del team di Hell Raton sono i Karakaz, Versailles e Baltimora. Mika ha portato avanti Nika Paris, Fellow e i Westfalia. Emma ha scelto Vale Lp, gIANMARIA e Le Endrigo. Infine, per Manuel Agnelli i Mutonia, Bengala Fire ed Erio.

Il Roster di Emma, caratterizzato dalla forte esigenza comune di “dire” attraverso la musica usando la centralità della scrittura. Tre brani potenti, tre artisti unici, producer Frenetik&Orang3.

Il Roster di Hell Raton, che mette al centro un lavoro sul Crossover tra cantautorato, con sonorità e approcci al mondo rap e urban. Manuelito lavorerà con un team di produttori composto da Ale Treglia, Jacopo Volpe e SIXPM.

Il Roster di Manuel Agnelli, che esprime la propria forte identità attraverso il racconto della cultura musicale e sarà affidato come producer a Rodrigo D’Erasmo.

Il Roster di Mika, che manifesta radici multiculturali evidenti al primo ascolto. Il producer per loro sarà Taketo Gohara.

Nel team creativo tornano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

In questa prima puntata, i concorrenti porteranno in gara un loro inedito.

X Factor 2021, dove vederlo

I Live Show di X Factor 2021 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. In occasione dell’esordio, la prima puntata del talent show andrà in onda anche in chiaro su Tv8 dalle 21.15.

Noi di Soundsblog seguiremo lo show, insieme a voi, questa sera, per scoprire chi sarà il primo eliminato, con il nostro consueto liveblogging. Appuntamento alle 21 circa qui!