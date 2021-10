X Factor 2021 torna questa sera su Sky Uno con gli Home Visit, ultima tappa prima dell’inizio dei live show, in partenza giovedì prossimo, in diretta. I giudici dovranno decidere i concorrenti da inserire ufficialmente nella loro squadra, per la prima volta in 15 edizioni libere da categorie. Non ci saranno più Over, Under Uomini, Gruppi e Under Donna.

Come sempre, i giudici non ascolteranno da soli i cinque concorrenti, ma porteranno con sé agli Home Visit alcuni amici a cui chiedere opinioni e confronti sulle esibizioni dei cantanti, offrendo il loro sguardo esterno professionale e ricca di esperienza.

Sarà possibile seguire il programa su Sky Uno dalle 21.15 o in streaming su NOW tv.

X Factor 2021 Home visit, ospiti dei giudici

Emma avrà al suo fianco il duo rivelazione della scena cinematografica internazionale, i giovani e visionari fratelli D’Innocenzo, Damiano e Fabio, registi e sceneggiatori eclettici, vincitori dell’Orso d’argento per la sceneggiatura alla Berlinale 2020 per Favolacce e tra i protagonisti dell’ultima Mostra del cinema di Venezia con America Latina.

Hell Raton per la suo Home Visit ospiterà Salvatore Esposito, protagonista di Gomorra – La serie, e attore di primo piano della nuova scena italiana, grande appassionato di musica e per Manuelito consigliere anche su un elemento importante come quello visivo, sempre un valore aggiunto nella produzione musicale.

Manuel Agnelli accoglierà Marco Giallini, attore amatissimo dal pubblico, la cui «attitudine rock ‘n’ roll» – stando proprio alle parole di Manuel – sarà preziosissima per il giudice in una fase di scelte così delicate come gli Home Visit.

Con Mika ci sarà Simone Marchetti, editorial Director europeo di Vanity Fair e Direttore di Vanity Fair Italia, che offrirà il suo parere personale e professionale sui 5 concorrenti che si esibiranno davanti a lui.

Appuntamento questa sera, 21 ottobre 2021, dalle 21.15 su Sky Uno per l’appuntamento degli Home Visit, ultima tappa prima dell’esordio dei live show, previsto giovedì prossimo in diretta. Noi di Soundsblog seguiremo questo appuntamento con il nostro consueto liveblogging. A più tardi!