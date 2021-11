Questa sera i Mutonia si sono esibiti, nella terza puntata di X Factor 2021, con una cover di Sports dei Viagra Boys. La settimana scorsa la band aveva cantato con il leader della band vestito -in parte- da sposa. Una scelta che non aveva convinto e aveva attirato le critiche di Mika, ben oltre lo scetticismo per la messinscena sul palco. Questa settimana, i Mutonia hanno replicato la stravaganza del look (con il leader vestito da tennista con pantaloncini corti). Una scelta legata anche al titolo del brano e al senso del pezzo in sé ma, ancora una volto, ha portato Mika a criticare i concorrenti. Anche in questo caso, il giudice ha storto il naso, per nulla convinto dalla decisione, trovata insensata e discutibile. Per poi, di fronte alle insistenze di Agnelli sul dare un commento più preciso, è “esploso” contro il look:

“Questo look ha poca poesia e fa schifo”.

Il pubblico ha iniziato a rumoreggiare nei confronti delle parole di Mika e Matteo De Prosperis ha alzato un braccio, dopo le parole ascoltare, come ad incitare o “ironizzare” quanto appena ascoltato. Una mossa che non è piaciuta affatto a Hell Raton che, poco dopo, ha bacchettato apertamente il cantante:

“Porta rispetto, ognuno di noi ha un ruolo e deve essere rispettato. Sei molto convinto, occhio che se cadi poi ti fai male”.

Il cantante ha annuito, poco convinto, replicando al commento con leggerezza. E Manuel Agnelli, una volta ripresa la parole, ha giustificato l’atteggiamento di Matteo e criticando -invece- il giudizio di Mika: