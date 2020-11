Nella prima puntata di X Factor 2020, i 12 cantanti scelti per i Live Show hanno potuto debuttare direttamente con il loro inedito. Dodici pezzi rilasciati poi a mezzanotte, al termine del programma, in streaming e download digitale. Sette giorni dopo, all’inizio del secondo appuntamento con il live show, è stato svelato il nome del cantante “meno streammato” in quella settimana. E’ stato Santi, con Bonsai. Si è poi sfidato con Eda Marì ma ha vinto lo scontro con la concorrente della categoria di Mika, prima eliminata dal programma.

Quello che vogliamo, invece, scoprire oggi, è come si sono comportati, in classifica Fimi, i 12 brani inediti dei cantanti. Sette giorni di tempo per entrare in classifica ed esordire, ufficialmente, nel mondo della discografia. Scopriamo insieme chi ha brillato di più.

Molto bene Blind, cantante della squadra di Emma che, con Cuore nero, ha fatto il suo esordio al secondo posto, solo dietro “Bottiglie privè” di Sfera Ebbasta. Un ottimo risultato per il giovane rapper.

Dobbiamo poi scendere alla 14 per trovare il secondo nome di X Factor 2020 ed quello di CasaDiLego, con la sua “Vittoria”. Subito dopo, alla 15, i Melancholia con la loro “Léon”.

Alla 17 ecco “Cornici bianche” di MyDrama. Alla 35, troviamo “Serpente” di CmqMartina. Solo alla 40, per ora, Bomba, l’orecchiabile inedito di Vergo, del team di Mika.

Alla 47 i Little Pieces of Marmelade (del team di Manuel Agnelli) con “One cup of happiness”.

Alla 93 i Manitoba con “La domenica” (secondi eliminati a X Factor 2020). Infine, alla 96, Blue Phelix con la sua “South Dakota”.

Assenti nella top 100 i nomi di Eda Marì (con Male), N.A.I.P. (e la sua Attenti al loop) e Santi con Bonsai.

Si tratta, ovviamente, dei primi dati dopo sette giorni dal rilascio dei pezzi e sarà interessante scoprire l’andamento nelle prossime settimane.