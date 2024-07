Concerto 16 luglio 2024, i Pooh a Marostica (Vicenza): la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono tornati live, a grande richiesta, anche nel 2024 con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, con oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. Stasera la band si esibirà a Marostica (Vicenza) con una nuova tappa del loro tour. Il 5 e 6 luglio la band che ha fatto la storia della musica italiana ha suonato per la prima volta nella magica Piazza San Marco di Venezia per due serate evento. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta e l’ordine delle canzoni e orario di inizio del concerto.

La scaletta dei Pooh in concerto a Marostica, Vicenza, 16 luglio 2024

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.30.

Come arrivare a Piazza Castello a Marostica in auto:

Da Milano:

Prendi l’autostrada A4/E70 verso Venezia.

Esci a Vicenza Est e segui le indicazioni per SS248/Marostica/Bassano del Grappa.

Prosegui sulla SS248 fino a Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città e Piazza Castello.

Da Venezia:

Prendi l’autostrada A4/E70 verso Milano.

Esci a Vicenza Est e segui le indicazioni per SS248/Marostica/Bassano del Grappa.

Prosegui sulla SS248 fino a Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città e Piazza Castello.

Da Bologna:

Prendi l’autostrada A13 verso Padova.

Prosegui sulla A4/E70 verso Milano.

Esci a Vicenza Est e segui le indicazioni per SS248/Marostica/Bassano del Grappa.

Prosegui sulla SS248 fino a Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città e Piazza Castello.

Da Verona:

Prendi l’autostrada A4/E70 verso Venezia.

Esci a Vicenza Est e segui le indicazioni per SS248/Marostica/Bassano del Grappa.

Prosegui sulla SS248 fino a Marostica.

Segui le indicazioni per il centro città e Piazza Castello.

Come arrivare a Piazza Castello a Marostica con i mezzi pubblici:

Da Milano:

Prendi un treno da Milano Centrale a Vicenza (solitamente richiede un cambio a Verona Porta Nuova).

Da Vicenza, prendi un treno regionale per Bassano del Grappa.

Da Bassano del Grappa, prendi un autobus per Marostica (linea 5 o 49 di SVT Vicenza).

Da Venezia:

Prendi un treno da Venezia Santa Lucia a Vicenza.

Da Vicenza, prendi un treno regionale per Bassano del Grappa.

Da Bassano del Grappa, prendi un autobus per Marostica (linea 5 o 49 di SVT Vicenza).

Da Bologna:

Prendi un treno da Bologna Centrale a Vicenza (solitamente richiede un cambio a Padova).

Da Vicenza, prendi un treno regionale per Bassano del Grappa.

Da Bassano del Grappa, prendi un autobus per Marostica (linea 5 o 49 di SVT Vicenza).

Da Verona:

Prendi un treno da Verona Porta Nuova a Vicenza.

Da Vicenza, prendi un treno regionale per Bassano del Grappa.

Da Bassano del Grappa, prendi un autobus per Marostica (linea 5 o 49 di SVT Vicenza).

Una volta arrivati a Marostica, segui le indicazioni per il centro città e Piazza Castello, che è facilmente raggiungibile a piedi.