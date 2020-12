Questa sera, appuntamento con la semifinale di X Factor 2020, a partire dalle 21,15 e in diretta su Sky Uno.

Con Alessandro Cattelan al timone del programma, i giudici dovranno lottare per mantenere i componenti della loro squadra per la finale di questa stagione, in onda giovedì prossimo. Ad essere avvantaggiato, in questo momento, è la new entry Hell Raton che può vantare, nella sua categoria Under Donna, ancora MyDrama e CasaDiLego. Situazione di parità, invece, per Mika, Manuel Agnelli ed Emma che hanno salvi N.A.I.P, Little Pieces of Marmelade e Blind

Solo uno di loro, questa sera, sarà eliminato e dovrà abbandonare il programma, portando così a 4 i nomi dei finalisti che, fra sette giorni, si sfideranno per vincere questa edizione del talent show. Chi di loro perderà la possibilità della vittoria in questa semifinale? Il pubblico ha salvato N.A.I.P., sette giorni fa, dallo scontro con i Melancholia (con evidenti polemiche). Blind sembra essere molto seguito e ascoltato in streaming.

Nell’attesa di scoprire chi dovrà abbandonare il talent show, ecco le canzoni che i giudici hanno assegnato questa sera nelle due manche. I due meno votati saranno poi davanti al giudizio dei giudici.

La prima manche di questa sera è caratterizzata dai featuring: ogni concorrente potrà provare l’emozione di cantare al fianco di un artista affermato. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare La canzone mononota, Blind interpreterà Baby con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano Catrame, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.

MySong è il titolo della seconda manche, per la quale i cantanti hanno selezionato i propri brani del cuore.

I Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. presenta una cover degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna; Mydrama porta Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme; Casadilego interpreterà Lego House di Ed Sheeran, Blind canterà il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali.