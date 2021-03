Questa sera, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda il film “Wonder Woman“. Ecco tutte le informazioni sulla colonna sonora della pellicola, composta e arrangiata da Rupert Gregson-Williams. È stata pubblicata il 2 giugno 2017 da WaterTower Music.

Il 3 novembre 2016, Rupert Gregson-Williams è stato assunto per comporre la musica del film, affiancato da Evan Jolly, Tom Howe, Paul Mounsey e Andrew Kawczynski. La colonna sonora è stata rilasciata lo stesso giorno del film su CD, digitale e vinile e campiona anche pesantemente “Is She with You?” tema del film Batman v Superman: Dawn of Justice, scritto da Hans Zimmer e Junkie XL.

La cantante australiana Sia ha cantato una canzone per il film, intitolata “To Be Human“, con il musicista inglese Labrinth. Scritta da Florence Welch e Rick Nowels, la canzone è inclusa nella soundtrack ed è stata rilasciata il 25 maggio 2017.

Ecco i titoli delle tracce presenti:

1. “Amazons of Themyscira”

2. “History Lesson”

3. “Angel on the Wing”

4. “Ludendorff, Enough!”

5. “Pain, Loss & Love”

6. “No Man’s Land”

7. “Fausta”

8. “Wonder Woman’s Wrath”

9. “The God of War”

10. “We Are All to Blame”

11. “Hell Hath No Fury”

12. “Lightning Strikes”

13. “Trafalgar Celebration”

14. “Action Reaction”

15. “To Be Human” (Florence Welch and Rick Nowels) Sia featuring Labrinth

Prima di diventare Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, preparata per diventare una guerriera invincibile. Cresciuta su un’isola paradisiaca ben nascosta, quando un pilota Americano compie un atterraggio di emergenza sulle sue sponde e racconta di un enorme conflitto scoppiato nel mondo esterno, Diana abbandona la propria casa convinta di poter porre fine alla minaccia. Combattendo al fianco dell’uomo in una guerra che metta fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi pieni poteri…e il suo vero destino.