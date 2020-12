“willow” (originariamente scritto in minuscolo) è il primo singolo di evermore, il secondo album a sorpresa di Taylor Swift del 2020 e il suo nono disco. Ha pubblicato il video musicale per accompagnare il pezzo, proprio oggi, insieme all’album. La Swift aveva accennato al titolo di questa canzone due volte durante l’era del folklore: la prima volta è stata in una foto diun salice incorniciata in un post di Instagram, e la seconda è stata un sottile riferimento incluso in un tweet che ringraziava Rolling Stone per aver classificato Folklore come il miglior album del 2020 .

Evermore è il secondo disco rilasciato, quest’anno, dalla cantante, dopo aver pubblicato, a fine luglio, Folklore. E proprio quel progetto a sorpresa (come questo) è stato uno dei lavori di maggior successo della sua carriera.

Bisserà anche con questo album? A seguire testo e traduzione, qui il video ufficiale del pezzo. Il brano è un’accorata preghiera verso l’amato, un invito a stare con lei, a non abbandonarla e a infrangere i piani grazie alla sua presenza.

Taylor Swift, Willow, Lyrics

[Verse 1]

I’m like the water when your ship rolled in that night

Rough on the surface, but you cut through like a knife

And if it was an open-shut case

I never would have known from the look on your face

Lost in your current like a priceless wine

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Verse 2]

Life was a willow and it bent right to your wind

Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in

‘Cause if you are a mythical thing

Like you were a trophy or a champion ring

But there was one prize I’d cheat to win

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Bridge]

Life was a willow, and it bent right to your wind

They count me out time and time again

Life was a willow, and it bent right to your wind

But I come back stronger than a ’90s trend

[Verse 3]

Wait for the signal, and I’ll meet you after dark

Show me the places where the others gave you scars

Now this is an open-shut case

I guess I should’a known from the look on your face

Every bait-and-switch was a work of art

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

You know that my train could take you home

Anywhere else is hollow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Outro]

Hey, that’s my man

That’s my man

Yeah, that’s my man

Baby, every bait-and-switch was a work of art

That’s my man

Hey, that’s my man

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

Taylor Swift, Willow, Traduzione

Sono come l’acqua quando la tua nave viaggiava quella notte

Ruvida in superficie, ma tagliente come un coltello

E che fosse un caso aperto

Non l’avrei mai saputo dallo sguardo sul tuo viso

Perso nella tua corrente come un vino inestimabile

Più dici, meno so

Ovunque ti allontani, ti seguo

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

La vita era un salice e si piegava proprio al tuo vento

Testa sul cuscino, posso sentirti entrare di soppiatto

Perché se sei una cosa mitica

Come se fossi un trofeo o un anello di campioni

Ma c’era un premio per il quale avrei imbrogliato per vincere

Più dici, meno so

Ovunque ti allontani, ti seguo

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

Sai che il mio treno potrebbe portarti a casa

Ovunque altro è vuoto

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

La vita era un salice e si piegava proprio al tuo vento

Mi contano più e più volte

La vita era un salice e si piegava proprio al tuo vento

Ma torno più forte di una tendenza degli anni ’90

Aspetta il segnale e ci vediamo dopo il tramonto

Mostrami i posti in cui gli altri ti hanno lasciato cicatrici

Ora questo è un caso aperto

Immagino che dovrei saperlo dallo sguardo sul tuo viso

Ogni offerta ingannevole era un’opera d’arte

Più dici, meno so

Ovunque ti allontani, ti seguo

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

Sai che il mio treno potrebbe portarti a casa

Ovunque altro è vuoto

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

Più dici, meno so

Ovunque ti allontani, ti seguo

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

Sai che il mio treno potrebbe portarti a casa

Ovunque altro è vuoto

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo

Ehi, questo è il mio uomo

Quello è il mio uomo

Sì, è il mio uomo Baby, ogni specchietto per le allodole era un’opera d’arte

Quello è il mio uomo

Ehi, questo è il mio uomo

Ti prego di prendere la mia mano

Distruggi i miei piani, questo è il mio uomo