I Westfalia sono stati i primi concorrenti eliminati da X Factor 2021. La band è finita in ballottaggio all’Ultimo Scontro con Versailles e la preferenza dei giudici è stato per il cantante della squadra di Hell Raton. Prima band esclusa nel programma e prima perdita per il roster di Mika che ha abbandonato poi il bancone dei giudici dopo la scelta di eliminare il gruppo al termine della seconda puntata del talent show.

La band è composta da Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto hanno 27, 29, 28 e 32 anni, provengono -rispettivamente- da Bologna, Milano e Porto Mantovano.

Dopo aver interpretato il loro inedito, Goblin, e la cover di “Hey ya“, i Westfalia hanno dovuto abbandonare la competizione. Ma il loro bilancio resta positivo, come sottolineato alla stampa e a Blogo il giorno dopo. Ecco cosa ci hanno raccontato:

Cosa avreste voluto arrivasse dei Westfalia al pubblico e ai giudici? E secondo voi, qualcosa non è -invece- arrivato?

Quello che volevamo arrivasse era un qualcosa di nuovo, una realtà che esiste in Europa e nel mondo, che sta prendendo piede anche qua. Volevamo dare un assaggio di questa cosa in un flusso mainstream a cui questa realtà non appartiene. Forse avevamo più possibilità di imboccare la televisione con questo tipo di suono. I gusti del pubblico si allargano in tempi lunghi, la trasmissione ha avuto coraggio anche a mandarci avanti fino a questo punto. Noi, già così, rispetto a quello che siamo, abbiamo fatto dei compromessi: il più possibile di noi stessi tenendo conto del contesto. Se degli altri noi stessi, potessero partecipare, in un immaginario futuro, potrebbero osare più di quanto abbiamo osato noi.

Il brano interpretato ieri Hey Ya, non è semplice da interpretare e cantare come cover. Credete possa essere dipeso anche dalla scelta del brano? Quale pezzo avreste voluto interpretare prima di lasciare lo show?

Hey ya è sicuramente un brano dove bisogna essere coinvolti e coinvolgenti. Noi onestamente ci siamo sentiti coinvolti e coinvolgenti, siamo molto soddisfatti della canzone. Era una scelta azzeccata, oltre ad avere una serie di contaminazioni come gruppo -abbiamo quelle del R&B e Hip-Hop- questo pezzo è un perfetto compromesso. Ci siamo divertiti sul palco, i giudici hanno criticato più la progettualità, il nostro percorso. Credo che la nostra esibizione fosse bella, ne siamo orgogliosi.

Bilancio esperienza e rapporto con il giudice Mika

Ci avrebbe fatto piacere restare di più per imparare ancora di più da lui. Ha una capacità di farti capire e condividere la sua visione delle cose in maniera giusta e rispettosa. E’ stato un lavoro di crescita. Alcuni aspetti dal punto di vista di coinvolgimento di band sul palco le abbiamo curate grazie alle sue istruzioni. Siamo felici di averlo avuto come giudice, anche se per poco.

Ieri Mika ha lasciato il tavolo dopo la vostra eliminazione, probabilmente deluso. Avete parlato con lui dopo? Cosa vi ha detto?

Mika è stato veramente tanto carino, ha detto che è stato un onore lavorare con noi e condividiamo al cento per cento. Un grande piacere e privilegio per noi. Credo sia rimasto contento di come siamo stati ricettivi verso quello che diceva e soddisfatto di quello che abbiamo fatto

Avreste preferito il Tilt con il voto del pubblico?

Cambiava poco… Credo che, in un certo senso, il giudizio di Manuel forse è stato quello perché sentiva che era il momento giusto di lasciarci andare. Non ne facciamo sicuramente una colpa a nessuno, forse è stato meglio così.

Da venerdì 29 ottobre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Goblin”, il singolo originale dei Westfalia, prodotto da Vincenzo Destradis, Jacopo Moschetto, Davide Paulis e Enrico Truzzi e contenuto nell’“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” l’album che contiene i brani originali dei 12 concorrenti del Live di X Factor 2021, disponibile su tutti i digital partner.