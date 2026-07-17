Nervosa: il nuovo album tra melodia e metal femminista, intervista alla band

Slave Machine, il sesto album delle Nervosa: quando il thrash incontra la melodia

Il 3 aprile 2026 è una data che gli appassionati di metal estremo difficilmente dimenticheranno. Le Nervosa, band thrash metal brasiliana tra le più rispettate della scena internazionale, hanno pubblicato Slave Machine, il loro sesto album in studio, distribuito da Napalm Records. Un disco che la stessa band ha definito “il più brutale e melodico” della loro carriera — una dichiarazione che, da sola, dice moltissimo sulla direzione intrapresa. Il Nervosa Slave Machine è già al centro del dibattito tra fan e addetti ai lavori: come si coniuga la ferocia del thrash old school con una componente melodica sempre più marcata? La risposta è tutta in questo album.

Sei album, una traiettoria precisa

Arrivare al sesto disco è un traguardo che non tutte le band del metal estremo riescono a tagliare. Le Nervosa ci sono arrivate mantenendo un’identità riconoscibile, ma senza mai smettere di evolversi. Slave Machine è prodotto, mixato e masterizzato da Martin Furia, e tutte le canzoni sono state composte e registrate dalla band stessa — un dettaglio che non è passato inosservato tra i fan più attenti, perché sottolinea una totale autonomia creativa.

Al centro del progetto c’è Prika Amaral, fondatrice della band, che in questa fase della carriera assume il doppio ruolo di voce solista e chitarrista. Al suo fianco, Helena Kotina alla chitarra. Una formazione compatta, con le idee chiare su dove portare il suono delle Nervosa.

Brutale e melodico: non è una contraddizione

Quando una band thrash metal parla di melodia, i puristi alzano subito le antenne. Ma le Nervosa hanno scelto le parole con cura: non si tratta di ammorbidire il suono, bensì di espanderlo. Slave Machine bilancia momenti di thrash esplosivo in stile old school, influenze death metal dichiarate, e aperture melodiche che arricchiscono il quadro senza snaturarlo.

Definire questo album “il più brutale e melodico” non è una trovata di marketing: è la sintesi di un percorso compositivo che le Nervosa hanno costruito brano per brano. Il risultato è un disco che non scende a compromessi, ma che allarga il proprio vocabolario sonoro. Per chi segue la band da tempo, è un segnale chiaro: le Nervosa non stanno cercando una via di fuga dal metal estremo, stanno cercando di portarlo più lontano.

Martin Furia: la firma dietro il suono

Un elemento che fa discutere tra gli addetti ai lavori è la scelta di affidare mix, master e produzione a Martin Furia. Il suo contributo è fondamentale per capire come Slave Machine riesca a tenere insieme componenti così diverse senza perdere coerenza. La produzione deve essere in grado di restituire sia la potenza delle sezioni più aggressive sia la nitidezza delle linee melodiche — un equilibrio delicato che Furia ha evidentemente saputo gestire.

Il fatto che tutte le canzoni siano state composte e registrate direttamente dalla band rafforza ulteriormente il senso di un progetto interamente controllato dall’interno. Nessuna concessione esterna, nessun compromesso: Slave Machine è, in ogni suo aspetto, un disco delle Nervosa.

Immagine generata con AI

Napalm Records e la visibilità internazionale

La pubblicazione attraverso Napalm Records garantisce alle Nervosa una distribuzione e una visibilità di primo livello su scala globale. L’etichetta austriaca è da anni uno dei punti di riferimento per il metal internazionale, e avere il proprio album nel suo catalogo significa raggiungere un pubblico vastissimo, dai mercati europei a quelli nordamericani e asiatici.

Per una band brasiliana che ha saputo conquistare il rispetto della scena metal internazionale partendo da San Paolo, questo rappresenta la conferma di un percorso costruito con coerenza e determinazione. Il sesto album è anche il momento in cui una band smette di dover dimostrare qualcosa e inizia a dettare le proprie regole.

La scena reagisce: cosa dicono i fan

Dall’uscita del 3 aprile, i canali social delle Nervosa — a partire dalla loro pagina Facebook ufficiale — sono stati inondati di commenti e reazioni. Il pubblico si divide, come spesso accade quando una band storica cambia qualcosa nel proprio suono: c’è chi celebra le aperture melodiche come un’evoluzione naturale e chi preferisce il thrash più grezzo e diretto dei lavori precedenti.

Ma il dibattito stesso è un indicatore: Slave Machine non lascia indifferenti. Un album che fa parlare, che genera confronto tra generazioni diverse di fan metal, è un album che ha già raggiunto il suo obiettivo. Le Nervosa non cercano il consenso unanime — cercano l’impatto.

Prika Amaral: la voce e la visione

Il ruolo di Prika Amaral in questo progetto va oltre quello di musicista. Come fondatrice della band e ora frontwoman a tutti gli effetti, è lei a incarnare la continuità e l’evoluzione delle Nervosa. Assumere la voce solista in aggiunta alla chitarra non è una scelta banale: richiede una presenza scenica e una capacità espressiva che devono reggere il confronto con l’intensità della musica.

Con Slave Machine, Amaral dimostra che le Nervosa non sono una band in transizione, ma una band in piena maturità artistica. Il sesto disco non è un punto di arrivo — è la prova che il percorso continua, con più strumenti a disposizione e una visione più ampia di cosa possa essere il thrash metal nel 2026.

Quello che Slave Machine lascia al pubblico è soprattutto una domanda: fino a dove possono spingersi le Nervosa senza perdere ciò che le ha rese uniche? Guardando a questo album, la risposta sembra essere: molto più lontano di quanto si pensasse.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.