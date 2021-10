I Westfalia sono una band del roster di Mika in gara a X Factor 2021.

La band è composta da Vincenzo Destradis, Enrico Truzzi, Davide Paulis e Jacopo Moschetto hanno 27, 29, 28 e 32 anni, provengono -rispettivamente- da Bologna, Milano e Porto Mantovano. Fin dalla loro prima esibizione alle Auditions, i Westfalia sono riusciti a convincere tutti e 4 i giudici proprio per loro numero sfumature e sfaccettature.

Sono stati poi inseriti nel roster di Mika che ha assegnato loro una sedia durante la seconda fase, quella dei Bootcamp. Hanno eseguito una cover di “Levitating” di Dua Lipa. Per il giudice hanno una grande forza e credibilità. Proprio per questo motivo, Mika li porta avani nella competizione, scegliendoli per lo step degli Home Visit.

In quell’occasione, decidono i presentare un loro inedito, My new mouse, gioco di parole tra “topo” e il mouse del computer. Incuriosiscono di più Mika che, così, sceglie i Westfalia come gruppo da portare ai live show, in partenza giovedì 28 ottobre 2021.

Ecco le prime dichiarazioni della band nel Vlog di Sky:

“Il nome è semplice, ci è piombato davanti. Eravamo nello studio di un caro amico, una ex stalla. E per entrare c’era la scritta “Qui si munge solo con la mungitrice Westfalia”. Abbiamo iniziato a suonare e cantare fin da giovani, con diverse esperienze e generi. Ci siamo trovati riuniti. Abbiamo fatto dei nostri background diversi una omogeneità. Siamo delle persone solari, curiose e a livello musicale. Ascoltiamo molta musica diversa, dall’hip-hop all’alternative. E non manca il soul. E tutto questo lo porteremo ai live, siamo ufficialmente concorrenti di X Factor 2021, con Mika. Ci sentiamo un gruppo worldwide, chi più di Mika può essere perfetto come giudice? Ce le dice tutte, sincerità al 120%. Sicuramente la cosa che ci ricordiamo di più è aver condiviso una piccola stanzetta in una quarantena, con i letti uno accanto all’altro. Abbiamo raggiunto livelli di connessione mai raggiunta e che forse non vorremmo mai più raggiungere (ridono)”

Questo il loro account Instagram ufficiale.