Nella puntata del daytime di Amici 2022 di giovedì 29 settembre, Wax ha ricevuto la prima lettera di sfida da parte di Rudy Zerbi:

“Caro Wax questa lettera non ti stupirà di certo perché ti ho detto che ti avrei messo in sfida. Quando sei sul palco dovresti pensare più alla musica che all’esercizio ginnico. Fai come io quando da bambino facevo educazione fisica a scuola. Non devi conquistare una medaglia ma dosare le energie fisiche e vocali sul palco. Non hai senso della misura, il tuo continuo urlare mi infastidisce. Ti mando in sfida contro un cantautore che sa cantare e dosare energia, emozioni, cosa che tu -caro Wax- non sai fare”.

La reazione di Wax non sembra affatto turbata dalla notizia della sfida ideata da Rudy Zerbi.

“La cosa più importante nella vita non sia portare bene un pregio ma saper portare i propri difetti e io li so porta benissimo e sono cose che nessuno sa portare. Dimostrerò che il pallone lo calcio, lo tiro e faccio goal senza pensarci due volte. Non ha capito la mia purezza e la mia semplicità, fine”.

“A me la mia personalità non me la cambia nessuno” ripete Wax liquidando i consigli dei suoi compagni di classe con un “Io ascolto solo me stesso, ragazzi”.

Wax raggiunge Arisa in sala prove.

“Io ho visto una cosa in te che non è così comune, il carisma. Hai qualcosa di magnetico, la gente ti ascolta fino alla fine. Questa cosa ti deve dare sicurezza”

“Ma io sono molto sicuro di me” ci tiene a ripetere, ancora una volta, Wax.

Arisa gli consiglia di non fumare più se vuole salire sul palco.

Poi è il momenti dei ballerini di Amici 2022 sulle gradinate con un compito da parte di Alessandra Celentano indirizzato a Ludovica:

“Per ora ti ho vista solo con pantaloni e camicie larghe, in coreografie del tuo stile. Non riesco ad entusiasmarmi mentre ti guardo. Vorrei vedere se hai la possibilità anche in altre categorie, disponibile e stili diversi. Dovrò vedere femminilità, sensualità ed eleganza. L’abbigliamento sarà uguale alla professionista e non potrà essere contestato”