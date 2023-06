Vulgar è l’attesa collaborazione tra Sam Smith e Madonna, annunciata alcuni giorni fa, poco prima dello stop dei live in Uk del cantante inglese per problemi alle corde vocali. Era attesa una breve anteprime proprio durante un concerto ma il brano è stato poi, tradizionalmente, condiviso in queste ore sul web. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

Vulgar, Ascolta la canzone, significato

Il brano è un manifesto dell’essere se stessi, senza giudizi esterni e della voglia di esprimere quello che si è e come ci si vuole comportare. Non c’è interesse nel sentire il giudizio delle altre persone e di chi ci circonda. E proprio l’essere volgari diventa simbolo di libertà.

Potete ascoltare Vulgar cliccando qui e, a seguire, in streaming:

Sam Smith e Madonna, Vulgar, Testo della canzone

Vulgar

Mm

Speak, bitch, and say our fucking names

It’s Sam and Madonna

[Verse 1: Sam Smith, Sam Smith & Madonna]

Look like I’m dressed to kill, love how I make me feel

All black in stripper heels, move like Madonna

Rich like I’m in the Louvre, got nothin’ left to prove

You know you’re beautiful when they call you vulgar

I do what I wanna, I go when I gotta

I’m sexy, I’m free and I feel

Uh

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Let’s get into the groove, you know just what to do

Boy, get down on your knees ‘cause I am Madonna

If you fuck with Sam tonight, you’re fucking with me

So watch what you say or I’ll split your banana

We do what we wanna, we say what we gotta

We’re sexy and free and we feel

Uh

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Vulgar

Vulgar is beautiful, filthy, and gorgeous

Vulgar will make you dance, don’t need a chorus

Say we’re ridiculous, we’ll just go harder

Mad and meticulous, Sam and Madonna

Speak, bitch, and say our fucking names

Speak, bitch, and say our fucking names

Speak, bitch, and say our fucking names

Do you know how to spell my name?

B-I-T-C-H

Go fuck yourself, you heard me bitch

Say our fucking names

Speak, bitch, and say our fucking names

Sam Smith e Madonna, Vulgar, Traduzione della canzone

Volgare

Mm

Parla, str*nza, e dì i nostri fottuti nomi

Sono Sam e Madonna

Sembra che io sia vestito per uccidere, adoro come mi faccio sentire

Tutto nero con i tacchi da spogliarellista, muoviti come Madonna

Ricco come se fossi al Louvre, non ho più niente da dimostrare

Sai che sei bella quando ti chiamano volgare

Faccio quello che voglio, vado quando devo

Sono sexy, sono libero e mi sento

Uh

Volgare

Volgare

Volgare

Volgare

Volgare

Entriamo nel groove, sai esattamente cosa fare

Ragazzo, mettiti in ginocchio perché io sono Madonna

Se fai casino con Sam stasera, f0tti con me

Quindi attento a quello che dici o ti distruggo la banana

Facciamo quello che vogliamo, diciamo quello che dobbiamo

Siamo sexy e liberi e ci sentiamo

Ehm

Volgare

Volgare

Volgare

Volgare

Volgare

Volgare è bello, sporco e stupendo

Il volgare ti farà ballare, non serve un ritornello

Dicono che siamo ridicoli, andremo solo più forte

Pazzo e meticoloso, Sam e Madonna

Parla, p*ttana, e dì i nostri fottuti nomi

Parla, str*nza, e dì i nostri fottuti nomi

Parla, p*ttana, e dì i nostri fottuti nomi

Sai come si scrive il mio nome?

C*GNA

Vai a farti fottere, mi hai sentito str*nza

Dì i nostri fottuti nomi

Parla, p*ttana, e dì i nostri fottuti nomi