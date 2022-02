Iva Zanicchi sono in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano” Voglio amarti“.

Voglio amarti, Autori canzone

Voglio Amarti è il nuovo singolo di Iva Zanicchi in gara al 72° Festival della Canzone Italiana, testi di Emilio di Stefano, musiche Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli che ne ha curato anche gli arrangiamenti, per l’etichetta Luvi Records.

Iva Zanicchi, Voglio amarti, Significato canzone

Voglio Amarti è una canzone che non svela la sua età ma che, con cura ed eleganza, sceglie le parole per un testo, che sembra poesia. La musica, contemporanea e radiofonica, è un abito leggero che mette in risalto la voce straordinaria di Iva, che ha raccontato:

“E’ una canzone d’amore scritta trent’anni fa, poi dimenticata o forse per un gioco del destino, messa da parte, in attesa del suo momento. Io me ne sono innamorata e grazie all’arrangiamento di Celso Valli, l’ho sentita mia. Archi e violini, ma anche un assolo di chitarra elettrica per un brano contemporaneo che coniuga la melodia con la mia vena blues”.

Voglio Amarti racconta dell’Amore, quello che ci cambia la vita, quello che ci fa sentire vivi. Un sentimento che non conosce limiti di età, che ci rende fragili e forti al tempo stesso.

Voglio amarti e non solo “per amore”, voglio amarti perché ho fame anch’io di te. Voglio amarti per quello che hai nel cuore, per sentirmi ancora viva in te.

Infine, ha aggiunto: