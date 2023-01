Voglia di vivere è il titolo dell’inedito presentato da Angelina Mango ad Amici 2023 nella puntata andata in onda domenica 8 gennaio 2023. La cantante è stata scelta da Lorella Cuccarini per la sua squadra e il brano è disponibile in streaming e download digitale. Qui sotto potete leggere il testo e ascoltare il brano.

Angelina, Voglia di vivere, Ascolta la canzone, leggi il significato

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, Voglia di vivere di Angelina. Cliccando qui, invece, il video dell’esibizione ad Amici 2023.

Il brano racconta la voglia di vivere nel quotidiano, il desiderio di emozionarsi, di provare sentimenti e di lanciarsi nel mare della vita. Proviamo tante sensazioni e il realizzare il proprio istinto è la missione principale (“Io nelle cose mi ci butto di testa, Io come un sasso, tu la prossima onda”).

Angelina, Voglia di vivere, Testo canzone

Di tutte le cose non ho bisogno

tarattattatta

Stamattina stavo andando al lavoro

Ho pensato non sono come loro

Sono una penna stilografica

Inchiostro sulla pelle degli altri un mezzo per dare un senso

Alla terra sporca sulle mani di chi scava nei problemi mentali

Torniamo polveri sottili sottili intanto che torniamo bambini

Abbiamo tutti una famiglia lontana

che ci lascia la salsedine addosso

abbiamo voglia di vivere, paura di morire, a volte il contrario

A volte solo voglia di fare l’amore

Io nelle cose mi ci butto di testa

Io come un sasso, tu la prossima onda

Sei tutte le strade che non ho percorso

E ho quasi la voglia di vivere addosso

E non è importante se ho fame o se ho sonno

Oggi ho capito che di queste cose non ho più bisogno

Taratatata tarattatata tarattatata

Sei tutte le strade che non ho percorso

Taratatata tarattatata tarattatata

Ho quasi la voglia di vivere addosso

Mi sento come la ragazza qui affianco

Sta scrivendo al tipo

Lo vedo dal suo sorriso

E mi sento come lei

Che ha bisogno soltanto del suo petto

sotto la testa, uno spazio protetto

Oppure ha voglia di soldi e di sesso

Di yes men, di una casa grandissima

Certo anche quello non sarebbe male

Ma sai oggi no

Io vorrei avere soltanto il tuo aspetto

Per piacermi anche io quanto mi piaci tu che…

Sei tutte le strade che non ho percorso

E ho quasi la voglia di vivere addosso

E non è importante se ho fame o se ho sonno

Oggi ho capito che…

Cosa ho capito? Niente!

Taratatata tarattatata tarattatata

Sei tutte le strade che non ho percorso

Taratatata tarattatata tarattatata

Ho quasi la voglia di vivere addosso

Tutte le strade che non ho percorso

E ora ho la voglia di vivere addosso

E non è importante se parto o se torno

Se ho fame o se ho sonno

Ho quasi la voglia di vivere addosso.