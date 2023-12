Viole e Violini è il secondo inedito pubblicato da Sarah Toscano, cantante che sta prendendo parte ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

La nuova canzone pubblicata dalla cantante che fa parte del team di Lorella Cuccarini è firmata da Sarah Toscano, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Iorfida e prodotta da Michele Iorfida.

Come scritto in apertura, Viole e Violini è il secondo brano inedito presentato da Sarah che, nel corso della sua partecipazione ad Amici, si è già esibita più volte con l’inedito Touché che, in queste settimane, ha superato i 700mila stream su Spotify.

Sarah Toscano, Viole e Violini: significato, ascolta la canzone

Il testo della canzone parla di una ragazza che viene illusa in amore da un ragazzo che, alla fine, decide di lasciarla a causa della troppa differenza di età e di mettersi insieme ad un’altra ragazza più grande di lei che, però, le somiglia.

Sarah Toscano, nell’intervista esclusiva pubblicata su Witty TV, ha dichiarato che la storia è autobiografica:

È una storia vera. Lui era un po’ più grande, io avevo 17 anni e l’ho ritrovato in giro con una ragazza che mi somigliava ma era più grande di me anche lei. Ci scherzo sopra ma ci sono rimasta molto male.

Viole e Violini: testo

Non ho l’età per scappare

senza avvisare o mandare un messaggino ai miei

ma forse per te lo farei.

Non ho l’età per andare via di casa

ma sono salita su un tetto con te

mentre pioveva a dirotto.

E parlare e parlare come due bambini

su un letto di fiori tra viole e violini

quel giorno sembravi sincero.

Ma qualcuno mi ha detto che

ti hanno visto con una

che somigliava un po’ a me, vabbè

la prossima volta col cuore tuo ci gioco a tennis

ti giuro, mi perdi

e poi mi chiedi scusa

se non ho l’età perché non me l’hai detto prima.

Non ho l’età per comprare le sigarette

ma siamo finiti su un letto io e te

abbiamo fumato un pacchetto intero.

Ascoltando Mina su vecchi vinili

e bevendo vino tra viole e violini

quel giorno sembravi sincero.

Ma qualcuno mi ha detto che

ti hanno visto con una

che somigliava un po’ a me, vabbè

la prossima volta col cuore tuo ci gioco a tennis

ti giuro, mi perdi

e poi mi chiedi scusa

se non ho l’età perché non me l’hai detto prima.

Se fosse vero che la notte mi porta consiglio spegnerò questo sole

quanto vorrei che la luna lo facesse al posto mio

ma qui c’è ancora rumore, mille sbalzi d’umore

ti amo, ti odio, ti amo, ti odio.

Ti hanno visto con una

che somigliava un po’ a me, vabbè

la prossima volta col cuore tuo ci gioco a tennis

ti giuro, mi perdi

e poi mi chiedi scusa

se non ho l’età perché non me l’hai detto prima.