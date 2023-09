“Video Killed the Radio Star” è una canzone scritta da Trevor Horn, Geoff Downes e Bruce Woolley nel 1979. È stata registrata contemporaneamente da Bruce Woolley e dal Camera Club (con Thomas Dolby alle tastiere) per il loro album English Garden e dai nuovi inglesi gruppo wave/synth-pop The Buggles, composto da Horn e Downes (e inizialmente anche con Woolley). La versione del brano dei Buggles fu registrata e mixata nel 1979, pubblicata come singolo di debutto il 7 settembre 1979 dalla Island Records e inclusa nel loro primo album The Age of Plastic.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone.

Video Killed The Radio Star, Significato, ascolta la canzone

Il brano parla di come l’evoluzione dei tempi stia mietendo vittime e chi, un tempo, era il re indiscusso della radio, si ritrova stella dimenticata. Il progresso, la televisione ha spento, ucciso, quello che era una star radiofonica.

Potete ascoltare la canzone cliccando qui e, in streaming, a seguire:

Trevor Horn (The Buggles), Video Killed The Radio Star, Testo della canzone

Oh, a, oh

Oh, a, oh

I heard you on the wireless back in fifty two

Lying awake intent at tuning in on you

If I was young it didn’t stop you coming through

Oh, a, oh

They took the credit for your second symphony

Rewritten by machine on new technology

And now I understand the problems you can see

Oh, a, oh

I met your children

Oh a oh

What did you tell them?

Video killed the radio star

Video killed the radio star

Pictures came and broke your heart

Oh, a, a, a, oh

And now we meet in an abandoned studio (ohh)

We hear the playback and it seems so long ago

And you remember the jingles used to go (ahh)

Oh, a, oh

You were the first one

Oh, a, oh

You were the last one

Video killed the radio star

Video killed the radio star

In my mind and in my car

We can’t rewind we’ve gone too far

Oh, a, a, a, oh

Oh, a, a, a, oh

Video killed the radio star

Video killed the radio star

In my mind and in my car

We can’t rewind we’ve gone too far

Pictures came and broke your heart

Put the blame on VCR

You are a radio star (oh, a, oh)

You are a radio star (oh, a, oh)

Video killed the radio star

Video killed the radio star

Video killed the radio star

Video killed the radio star

video killed the radio star

Video killed the radio star

(You are a radio star) video killed the radio star

Video killed the radio star

(You are a radio star) video killed the radio star

Video killed the radio star

Trevor Horn (The Buggles), Video Killed The Radio Star, Traduzione della canzone

Oh, oh

Oh, oh

Ti ho sentito in radio sulla stazione cinquantadue

Giacevo sveglio con l’intento di sintonizzarmi su di te

Sebbene giovane, ciò non ti ha impedito di farcela

Oh, oh

Si sono presi i diritti d’autore della tua seconda sinfonia

Riscritti dalla macchina sulla nuova tecnologia

E ora capisco i problemi che puoi vedere

Oh, oh

Ho conosciuto i tuoi figli

Oh oh oh

Cosa hai detto loro?

La tv ha ucciso la stella della radio

La tv ha ucciso la star della radio

Le foto sono arrivate e ti hanno spezzato il cuore

Oh, a, a, a, oh

E ora ci incontriamo in uno studio abbandonato (ohh)

Ascoltiamo la riproduzione e sembra tanto tempo fa

E ti ricordi i jingle che andavano (ahh)

Oh, oh

Sei stata la prima

Oh, oh

Tu sei stata l’ultima

La tv ha ucciso la stella della radio

La tv ha ucciso la stella della radio

Nella mia mente e nella mia macchina

Non possiamo riavvolgere, siamo andati troppo oltre

Oh, a, a, a, oh

Oh, a, a, a, oh

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

Nella mia mente e nella mia macchina

Non possiamo riavvolgere, siamo andati troppo oltre

Le foto sono arrivate e ti hanno spezzato il cuore

Dai la colpa al videoregistratore

Sei una star della radio (oh, a, oh)

Sei una star della radio (oh, a, oh)

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio

(Sei una star della radio) La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la stella della radio

(Sei una star della radio) La tv ha ucciso la star della radio

La tv ha ucciso la star della radio