Versailles è stato eliminato da X Factor 2021 nel corso della quarta puntata dei Live Show. Il cantante è stato il meno votato dopo la prima manche, dedicata agli inediti, e ha così dovuto abbandonare il programma. Alla fine di questo appuntamento, anche i Mutonia -al ballottaggio con Erio- hanno concluso la loro esperienza nel talent show.

Versailles è un cantante di X Factor 2021 scelto da Hell Raton per la sua squadra. Il suo vero nome è Luca Biscese e ha 24 anni. Vive a Potenza e tra le sue influenze musicali spiccano metal, hardrock, hiphop ed elettronica. Il perché di questo nome? Lo racconta lui stesso spiegando le sue intenzioni importanti, maestose, sulle quali nessun potrebbe puntare ma che hanno spinto il Re Sole a costruire, appunto, la Reggia di Versailles.

Il giovane cantante ha incontrato la stampa per parlare del suo percorso all’interno di X Factor 2021, partendo dalle intenzioni legate a quello che voleva trasmettere al pubblico.

“Volevo venisse fuori il concetto di crossover, ci tenevo in maniera particolare a far emergere la mia scrittura. L’ho potuto fare con l’inedito, ne avrei voluto portare tanti altri ma va bene così. Penso che nel mostrare tante sfaccettature, i tempi televisivi sono corti, stretti. Forse non ho avuto tutto il tempo di mostrarle tutte e il pubblico è abituato a qualcosa di più soft, cantabile. Essere multitasking ha confuso il pubblico più legato ad una figura più stabile ma io sono molto camaleontico, non rimpiango nulla del mio percorso. Sono felice di aver fatto ogni cosa come l’ho fatta”

Abbiamo chiesto il momento più difficile e quello più intenso all’interno di X Factor 2021

“Il momento più intenso è stato il primo live, uno si sente sperso davanti a questo palco gigante, con un inedito. E’ stato intenso nel senso positivo del termine, un turbinio di emozioni incredibile. Questa settimana è stato il periodo più difficile. Ci tenevo in maniera particolare a fare “Cercami” di Renato Zero ma ho avuto problemi di salute, non sono stato molto bene e ho avuto problemi nella preparazione”

Infine, Versailles ha fatto un bilancio sulla sua esperienza, sottolineando la sua intenzione di continuare a fare musica anche fuori dal programma:

“Credo che tutti i giudici abbiano capito qualcosa di me ma non tutto. Per me X Factor non è l’inizio, un giorno zero e l’inizio ma un punto di passaggio importantissimo che mi ha insegnato tantissimo. Ma vorrei chiarire che non me la sono vissuta troppo da vittima, come mi sembra dal commento dei giudici. Sono consapevole di quello che sono fuori da questo programma, è da dieci anni che scrivo. Continuerà ad essere così, X Factor o no”.

Da venerdì 29 ottobre sono in radio e su tutte le piattaforme digitali i due singoli originali di VERSAILLES e dei MUTONIA: rispettivamente “TRUMAN SHOW”, prodotto da Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun, Federico Nardelli, Giordano Colombo e “Rebel”, prodotto da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Daniele Tortora, sono contenuti nell’album “X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” disponibile su tutti i digital partner.