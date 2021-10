Versailles è un cantante in gara a X Factor 2021 nel roster di Hell Raton.

Versailles è un cantante di X Factor 2021 scelto da Hell Raton per la sua squadra. Il suo vero nome è Luca Biscese e ha 24 anni. Vive a Potenza e tra le sue influenze musicali spiccano metal, hardrock, hiphop ed elettronica. Il perché di questo nome? Lo racconta lui stesso spiegando le sue intenzioni importanti, maestose, sulle quali nessun potrebbe puntare ma che hanno spinto il Re Sole a costruire, appunto, la Reggia di Versailles.

Ha subito conquistato i giudici a partire dalla Audizioni dove si è presentato con un suo brano inedito, Truman Show. Passa con 4 Sì alla fase dei Bootcamp dove scopre che il suo giudice di riferimento è Hell Raton. E lo convince nuovamente grazie alla cover di “Goosebumps” di Travis Scott. Anche in questo caso, passa la selezione e procede per il terzo e ultimo step prima dei Live Show: gli Home Visit.

Anche in questo caso, Versailles sceglie di portare un pezzo scritto da lui che racconta e parla delle sue “patie”, dal titolo -appunto- Patico. Per Hell Raton è la conferma di volerlo avere nel suo team e di trovarlo adatto per i Live Show.

Ecco le prime dichiarazioni di Versailles nel suo Vlog per Sky:

“Il mio nome d’arte fa riferimento alla Reggia. Prima di diventare il mio nome d’arte era un tatuaggio che avevo deciso di farmi per il 22esimo compleanno. Era una terra bonificata sulla quale il Re Sole decise di costruire la Reggia. Venivo fuori da un periodo della mia vita nel quale mi ero riempito di erbacce… erano persone e pensieri che mi avevano invaso. Ho sempre il sorriso in faccia, cerco di tenere i momenti bui per me. Nella totalità sono abbastanza sereno e allegro. Ascolto tante musica diversa, sono sempre un po’ diffidente nei confronti delle uscite mainstream, ma solo perché piacciono a tutti.. In realtà se è valida secondo il mio punto di vista non faccio fatica ad ammettere che è roba che spacca”

Questo è il profilo Instagram ufficiale di Versailles.