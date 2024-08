Record davvero significativo per il disco d’esordio di ANNA, “Vera Baddie“. La cantante è inarrestabile e sorpassa tutti: il suo album trascorre la quinta settimana alla #1 della classifica degli album (Fimi/GFK) in Italia, infrangendo un record imbattuto da 16 anni: non solo ha battuto quello della cantautrice Adele rimasta in vetta per 4 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per 1 mese con il suo disco dal 2008 in Italia.

L’album, scritto interamente da Anna, è già certificato Disco di Platino e sta riscuotendo un enorme successo. Ha anche lanciato la figura, ormai diventata virale, della “baddie” ovvero il ritratto di una ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure.

All’interno del disco sono molti i brani già certificati: “Vieni dalla Baddie (interlude)” è certificata Oro, “I Love It” con Artie5ive è Oro, “BBE” con Lazza è Platino. Senza dimenticare “30°C” che ha fatto di Anna la regina assoluta di quest’estate italiana: il singolo è già Platino ed è il brano con la più lunga permanenza alla #1 nella classifica dei singoli su Spotify di quest’anno con 6 settimane consecutive. Il brano staziona anche da settimane alla #2 della classifica singoli di Fimi/GFK ed è il brano più utilizzato e virale nella classifica settimanale di TikTok Italia. È anche tra i 10 brani più trasmessi in assoluto dalle radio nel nostro Paese.

Solo in questa prima metà del 2024, Anna ha già superato oltre 1 milione di copie certificate con la sua musica. Un dato gigantesco che fa della rapper la protagonista indiscussa della scena musicale italiana degli ultimi anni.

Ecco le prossime date dei live estivi:

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound