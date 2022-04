Si avvicina la data evento del 20 maggio 2022 di Vasco Rossi, in concerto a Trento.

Il cantante ha condiviso, in questi minuti, un post rivolto ai fan per dare indicazioni su come raggiungere il Trentino Music Arena. Dopo aver indicato il sito di riferimento, ha poi riportato alcune indicazioni su come poter raggiungere il luogo dell’evento (clicca qui)

A PIEDI L’ingresso a piedi alla Music Arena avverrà esclusivamente da Nord (rotatoria intersezione via di San Vincenzo – via dei Viticoltori – via Mach).

MEZZI PUBBLICI Gli spettatori potranno raggiungere Trento tramite mezzi pubblici (treni, bus), organizzati in base alle diverse provenienze e navette organizzate dai parcheggi più distanti.

IN TRENO. Una grande opportunità è rappresentata dal rinnovato accordo con Trenitalia che prevede particolari tariffe agevolate a tutti coloro che decidono di arrivare a Trento per il concerto di Vasco con il treno utilizzando il codice sconto “VASCO” nell’offerta Speciale Eventi. Info e regolamenti su www.trenitalia.com.

Una volta arrivati alla stazione di Trento sarà definito un percorso pedonale che attraverserà le vie del centro e raggiungerà dal ponte dei Cavalleggeri la Music Arena. In piazza Dante, per l’accesso controllato alla stazione, è prevista un’area di attesa afflusso. A seguito del concerto, a partire dalle ore 2.00 del 21 maggio, è inoltre previsto un incremento dei servizi logistici locali sulle direttrici di Verona, Bolzano e Bassano.

IN BUS È previsto un percorso dedicato dal parcheggio dei pullman, ubicato lungo la tangenziale tra l’uscita 2 (rotatoria Marinai d’Italia) e Mattarello. Da lì, a piedi, secondo un percorso indicato da apposita segnaletica si potrà accedere alla zona del concerto.

NAVETTE Il servizio di bus navetta, assicurato da Trentino Trasporti, garantirà i collegamenti tra le aree di sosta più periferiche e il luogo dell’evento. Il servizio si avvarrà dei mezzi messi a disposizione da privati unitamente a mezzi del servizio urbano sulla tratta verso Trento Nord nella fase di afflusso e mezzi di tipo extraurbano verso le altre destinazioni per quanto riguarda il deflusso. I bus porteranno e poi riprenderanno gli spettatori in piazza Fiera e lungo viale Rovereto; da qui a piedi si raggiungerà l’arena concerto.

IN AUTO Per garantire una più agevole mobilità di residenti e lavoratori, il Comune di Trento sta mettendo a punto un piano alternativo, valido dal 18 al 21 maggio, per gestire in modo efficiente l’afflusso e il deflusso degli spettatori dall’area concerto. Al fine di minimizzare i disagi negli spostamenti ordinari dei cittadini, saranno garantiti percorsi alternativi.

Dove parcheggiare:

Per chi arriverà in auto i parcheggi saranno suddivisi in 4 aree.

1. parcheggi cittadini: da Ravina fino all’ex Zuffo passando per l’Area di via al Desert, Sanseverino, Monte Baldo, ex Italcementi, tutti raggiungibili a piedi.

2. parcheggi ZONA NORD – Interporto: servizio di navetta attivo fino a piazza Fiera e a seguire con il percorso pedonale.

3. parcheggi ZONA EST – Pergine: servizio di navetta attivo fino a Viale Rovereto e a seguire il percorso pedonale.

4. parcheggi ALTO GARDA: ancora in corso di definizione, saranno previsti pullman fino a Trento.

Per le persone diversamente abili sarà disponibile un parcheggio a Mattarello con percorsi per l’accesso all’area del concerto. Dal parcheggio sarà disponibile un servizio di accompagnamento per raggiungere l’area del concerto.

La prenotazione del posto auto nei parcheggi avverrà tramite sistema online e sarà associata al ticket per il concerto

