Vasco Rossi torna negli Stadi in tour nel 2023. L’annuncio è stato dato nelle score ore dallo stesso rocker, con un post sui social che include anche date e città dei concerti previsti nel mese di giugno.

Finalmenteeentee si torna negli stadi 👈

On the road again! Il Vasco Live Tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo.

A Palermo lo stadio Barbera che non hanno mai concesso, a Salerno e a Bologna che aspettano da oltre dieci anni. E a Roma di nuovo a casa, all’Olimpico.

Ecco le date di Vasco Rossi, annunciate via social, con il tour 2023 negli Stadi:

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

Tra i commenti, in molti hanno sottolineato l’assenza (momentanea?) di date e concerti a Milano. Si parte, infatti, da Bologna, poi Roma, Palermo e Salerno. Due tappe per ogni città, negli Stadi. Ma, attualmente, misteriosamente assente San Siro. Sarà inserito nelle prossime settimane? C’è chi sospetta la mancata possibilità di esibirsi a San Siro, super gettonato per il 2023. Ma altri chiedono a gran voce Torino, come piano alternativo. Il Blasco accontenterà i fan con alcune date aggiunte prossimamente?

Vi ricordiamo l’uscita di Vasco Live 2022 al Circo Massimo, disponibile dal 25 novembre.

Vasco Rossi, Tour 2023, info biglietti

Qui sotto tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti e le aperture delle prevendite. Si parte il 21 novembre per il Blasco fan club, poi il 23 novembre per Vodafone Happy e venerdì 25 novembre con l’apertura delle vendite generali.

21 novembre presale Blasco fan club dalle ore 10.00

23 novembre presale Vodafone Happy dalle ore 10

25 novembre (venerdì) – apertura vendite generali dalle ore 11.00

Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket

L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone