VASCO LIVE 2022, il tour dei record di Vasco Rossi arriva in CD, DVD e Blu-Ray

Il tour di Vasco Rossi negli stadi è stato un successo senza precedenti. 10 tappe per 11 spettacoli che tra il maggio e il giugno scorsi ha portato il celebre Blasco in giro per l’Italia con la sua seconda tournée in tre anni. A quasi tre mesi dall’ultima data di Vasco Live 2022 a Torino, l’intero concerto arriva a disposizione di tutti noi in versione CD, DVD e Blu-Ray.

Chi non ha potuto assistere al concerto o chi vuole rivivere quei momenti magici può pre-ordinare subito il doppio disco VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO o lo speciale box numerato con 4 LP dell’intero concerto. Non solo. Per celebrare questo tour dei record è in arrivo anche un box completo composto da 2 CD, 2 DVD e un Blu-Ray del concerto, oltre ad un booklet con le foto dell’evento.

VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO, la tracklist completa del doppio disco

28 tracce in totale registrate nelle due date al Circo Massimo di Roma l’11 e il 12 giugno 2022 di fronte a 70.000 spettatori per ciascuna data. Ecco la tracklist completa di VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO:

Intro VASCO LIVE 2022 XI Comandamento L’Uomo Più Semplice Ti Prendo E Ti Porto Via Se Ti Potessi Dire Senza Parole Amore Aiuto Muoviti La Pioggia Alla Domenica Un Senso L’Amore L’Amore Tu Ce L’Hai Con Me C’È Chi Dice No Gli Spari Sopra …Stupendo Siamo Soli Una Canzone D’Amore Buttata Via Ti Taglio La Gola Rewind Eh…Già Siamo Qui Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo Toffee Sally Vita Spericolata Canzone Albachiara

I 2 DVD e il Blu-Ray contengono il film concerto. I due formati sono stati realizzati da master video in alta definizione e dispongono delle migliori tecnologie per il mantenimento della massima qualità audio: stereo pcm e 5.1 dts per i DVD e 5.1 non compresso per il Blu-ray oltre alle tracce stereo pcm e dts 5.1.

La scaletta del film concerto presenta una piccola differenza, la bonus track Delusa che in casa Universal Music hanno deciso di rendere esclusiva per DVD e Blu-Ray:

Intro VASCO LIVE 2022 XI Comandamento L’Uomo Più Semplice Ti Prendo E Ti Porto Via Se Ti Potessi Dire Senza Parole Amore Aiuto Muoviti La Pioggia Alla Domenica Un Senso L’Amore L’Amore Tu Ce L’Hai Con Me C’È Chi Dice No Gli Spari Sopra …Stupendo Siamo Soli Una Canzone D’Amore Buttata Via Ti Taglio La Gola Rewind Delusa (DVD/Blu-ray bonus track) Eh…Già Siamo Qui Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo Toffee Sally Vita Spericolata Canzone Albachiara

Il film concerto sbarcherà anche al cinema in anteprima, e solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment.

Come pre-ordinare subito il nuovo disco live di Vasco Rossi

VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO sarà disponibile dal 25 novembre, ma già da ora potete pre-ordinarne una copia con la certezza di averla casa il giorno dell’uscita e al prezzo minimo garantito.

Pre-ordina VASCO LIVE ROMA CIRCO MASSIMO in 2 CD

La versione box con quattro LP è numerata e con una tiratura limitata di 3.000 pezzi. Se è questa la versione che vi interessa, affrettatevi!

Pre-ordina la versione a tiratura limitata in vinile