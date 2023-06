Tutto pronto per l’atteso ritorno live di Vasco Rossi con il suo tour “Vasco Live” in partenza venerdì 2 giugno 2023 allo Stadio Romeo Neri di Rimini. Il rocker, nelle scorse ore, ha annunciato l’ultima prova prima di salire sul palco dopo il boom e il successo dei live nella primavera 2022.

Ieri è stato l’ultimo giorno di prove… È stata una giornata “piena” di tante sensazioni forti.. Ed eccoci qua. Finalmente!!! 🔥🔥🔥 Oggi è il giorno del Soundcheck davanti ai 20.000 fedeli de Il Blasco Fan Club… il Fan Club più bello e numeroso del mondo!!!! Evviva!!! Non vedo l’ora… di portare un po’ di gioia alla mia Terra, alla mia grande Emilia-Romagna. Vi abbraccio!!! Stay tuned!!! Io corro ..ad allenarmi 😉🤟

💥😎🔥🔥🔥

[Diario di bordo, Vasco Live, Rimini, Stadio Romeo Neri]

#vascolive #rimini

📸 @alessandra_trucillo

@robertovillani_photographer

@chiaroscurocreative @arturobertusi

In un’intervista al Resto del Carlino, parlando di Rimini, ha dichiarato:

“A Rimini ci sono sempre stato bene, mi ci sento come a casa. Sarà il modo di vivere, l’atteggiamento umano e positivo, come prendono le cose assomiglia un po’ a quello di Zocca. Ricordo che quando ho visto ‘Amarcord’ di Fellini, ho avuto quell’impressione lì: lui descriveva Rimini, il modo di essere delle persone e io ci trovavo un po’ dell’aria di Zocca, il ‘Paesone’ ricco di umanità varia, dove tutti ti conoscono e tu conosci loro e ci si deve tollerare, e ci si deve accettare”.

Qui sotto, a seguire, tutte le notizie, anticipazioni e informazioni sulla scaletta e sui biglietti del concerto in programma il 2 giugno 2023 a Rimini.

Vasco Rossi a Rimini, la scaletta del concerto

Non è ancora stata resa nota la scaletta delle canzoni che Vasco interpreterà sul palco, essendo la primissima data in programma. Non mancheranno sicuramente le hit più amate e i più grandi successi della sua carriera. Ecco, a seguire, i pezzi che eseguiva lo scorso anno (con chiare modifiche per queste settimane).

Il concerto inizierà alle 21.

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Vasco Rossi a Rimini, biglietti concerto 2 giugno

Non sono più disponibili biglietti per la data del concerto di Vasco Rossi a Rimini, il 2 giugno 2023. Il live è sold out.