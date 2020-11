Vasco Rossi ci ha dato un altro motivo (come non ne avessimo già abbastanza) per fare il conto alle rovescia per la fine del 2020. Il rocker, infatti, via social, ha annunciato la data esatta relativa alla pubblicazione del suo nuovo singolo: 1 gennaio 2021.

Due mesi circa, quindi, ci separano dall’atteso comeback del cantante che ha già definito il prossimo anno come quello della rinascita (e ce lo auguriamo sicuramente tutti).

Notizia straordinaria!!

L’ultimo album in studio di Vasco Rossi risale al 2014, Sono innocente, in grado di vendere oltre 600.000 copie, con 6 dischi di platino collezionati. E’ stato, ovviamente, il disco più venduto dell’anno.

A luglio 2020, il rocker aveva dichiarato di essere ufficialmente al lavoro sul suo nuovo progetto di inediti:

Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?.

Più recentemente, invece, nel 2019, ha rilasciato il singolo “Se ti potessi dire”, accompagnato da un video ufficiale rilasciato a ottobre di quell’anno e diretto da Pepsy Romanoff.

A livello di live, invece, anche Vasco Rossi ha dovuto rimandare al prossimo anno il previsto “VascoNonStop Live Festival”, annullato nel 2020, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.