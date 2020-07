Vasco Rossi: "Nel 2021 nuovo album"

Vasco Rossi sta lavorando ad un nuovo album. L'annuncio è dello stesso rocker, in un'intervista che sarà pubblicata domani da Robinson, l'inserto culturale di La repubblica. Intervistato da Luca Valtorta, il Blasco ha spiegato:

Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?.