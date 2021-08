Piccolo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, per Vasco Rossi che si è immortalato su Instagram, ironizzando sull’accaduto. Il rocker è caduto dalla bicicletta, come da lui stesso raccontato, lussandosi una spalla. Nulla di serio, ma -come specifica scherzando- niente foto e autografi per qualche giorno:

Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi

Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta … per fortuna niente di grave … un male boia pero’😉 #vogliounavitaspericolata

Nei giorni scorsi, Vasco Rossi aveva immortalato con video e foto le sue giornate di vacanza, relax, nel bosco, dopo il rinvio forzato anche per il 2021 del suo tour, a causa della pandemia legata al Covid-19.

Ad aprile, infatti, era stato annunciato il rinvio dei concerti al 2022 con una nota ufficiale.

Concerti VASCO ROSSI Giugno 2021 spostati al 2022 – le nuove date I concerti di Vasco Rossi previsti nel mese di Giugno 2021 vengono riprogrammati

nel 2022 con il seguente calendario: 24 maggio 2022 MILANO – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays)

28 maggio 2022 IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

3 giugno 2022 FIRENZE – Visarno Arena (ex Firenze Rocks)

11 e 12 giugno 2022 ROMA – Circo Massimo Le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano

anche se si svolgeranno nelle stesse location.

La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno.

I biglietti emessi rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Nel caso della doppia data di ROMA :

i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021)

saranno validi per la data dell’11 giugno 2022,

i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021)

saranno validi per la data del 12 giugno 2022. Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita

Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione.

A queste tappe, è stata aggiunta una data zero a Trento il 20 maggio 2022.