Vasco Rossi sbarca su Netflix con una docuserie intitolata “Il supervissuto”. Dopo l’anteprima di ieri in occasione della tappa del concerto Vasco Live a Bologna, Netflix annuncia Vasco Rossi – Il Supervissuto. Nel teaser trailer un assaggio della nuova docu-serie, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti alla rockstar più amata d’Italia: Vasco Rossi.

Vasco Rossi – Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, Vasco Rossi – Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.

Cliccando qui potete vedere il teaser video ufficiale della docuserie, prossimamente su Netflix. Ancora non è stata svelata la data ufficiale di rilascio del progetto.

Vasco Rossi, Vasco Live: il tour negli Stadi

In queste settimane, Vasco Rossi è impegnato nel suo tour “Vasco Live”, concerti negli Stadi che hanno assicurato il tutto esaurito per il rocker. A seguire la scaletta ufficiale delle canzoni interpretate sul palco:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Play Video

Siamo soli

Canzone

Romagna mia

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara